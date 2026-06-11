Οι πλανητικές όψεις του μήνα και οι ευνοημένοι του ζωδιακού

Ο Ιούνιος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο θετικούς μήνες της χρονιάς για ορισμένα ζώδια, καθώς μια σειρά από πλανητικές όψεις δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για πρόοδο, αισιοδοξία και προσωπική ανάπτυξη.

Η είσοδος του Ερμή στον Καρκίνο στις αρχές του μήνα ευνοεί την επικοινωνία και την κατανόηση, ενώ η συνάντηση του Δία με την Αφροδίτη ενισχύει τις σχέσεις και τις ευκαιρίες. Παράλληλα, η είσοδος του Ήλιου στον Καρκίνο στις 21 Ιουνίου στρέφει την προσοχή στην οικογένεια και την προσωπική ζωή, δημιουργώντας ένα πιο συναισθηματικό αλλά και υποστηρικτικό κλίμα.

Σύμφωνα με αστρολογικές προβλέψεις, τρία ζώδια αναμένεται να δουν σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή τους μέχρι το τέλος του μήνα.

Κριός

Παρότι η παρουσία του Κρόνου στο ζώδιό σας μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα ευθύνης ή πίεσης το τελευταίο διάστημα, το σκηνικό αλλάζει αισθητά προς το τέλος του Ιουνίου. Η Αφροδίτη στον Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της διασκέδασης και της δημιουργικότητας, κάνοντας τις επόμενες εβδομάδες πιο ανάλαφρες και ευχάριστες. Οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται και οι πιθανότητες για μια νέα γνωριμία είναι ιδιαίτερα ενισχυμένες. Στις 28 Ιουνίου, ο Άρης μετακινείται στους Διδύμους, ευνοώντας την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις νέες συνεργασίες. Δύο ημέρες αργότερα, ο Δίας συναντά την Αφροδίτη στον τομέα που σχετίζεται με τον έρωτα και τις προσωπικές απολαύσεις. Για όσους είναι ελεύθεροι, η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει μια σημαντική γνωριμία. Για όσους βρίσκονται ήδη σε σχέση, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να ενισχύσουν τη συναισθηματική σύνδεση και τις κοινές εμπειρίες με τον σύντροφό τους. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, οι Κριοί θα έχουν πολλούς λόγους να αισθάνονται πιο αισιόδοξοι για το μέλλον.

Καρκίνος

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας σας και αυτό γίνεται αισθητό σε πολλαπλά επίπεδα. Η παρουσία της Αφροδίτης, του Δία και του Ερμή στο ζώδιό σας κατά το πρώτο μισό του μήνα ενισχύει την επικοινωνία, την κοινωνική σας ζωή και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από σημαντικές επαφές. Στις 21 Ιουνίου ο Ήλιος περνά στον Καρκίνο, χαρίζοντάς σας περισσότερη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση για νέα ξεκινήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οικονομικά σας. Στα τέλη του μήνα, ο Δίας μετακινείται στον τομέα που σχετίζεται με τα χρήματα και την αυτοεκτίμηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και καλύτερη διαχείριση των πόρων σας μέσα στους επόμενους μήνες. Αν σκέφτεστε να διεκδικήσετε μια αύξηση, να διαπραγματευτείτε καλύτερους όρους ή να επενδύσετε σε ένα επαγγελματικό σχέδιο, η συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή.

Λέων

Ο Ιούνιος σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα τυχερής περιόδου για τους Λέοντες. Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 13 Ιουνίου και παραμένει εκεί έως τις 9 Ιουλίου, χαρίζοντάς σας γοητεία, αυτοπεποίθηση και αυξημένη δημοτικότητα. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία νιώθετε καλύτερα με τον εαυτό σας και οι άλλοι έλκονται φυσικά από την παρουσία σας. Παράλληλα, οι καταστάσεις φαίνεται να εξελίσσονται πιο εύκολα προς όφελός σας. Το μεγάλο νέο, ωστόσο, έρχεται στις 30 Ιουνίου, όταν ο Δίας εισέρχεται στον Λέοντα για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Η επιρροή του θα διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, φέρνοντας νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη και περισσότερη τύχη σε προσωπικό επίπεδο. Οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου και οι πρώτες του Ιουλίου θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς Αφροδίτη και Δίας θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο ζώδιό σας, ενισχύοντας σημαντικά τη θετική ενέργεια γύρω σας.

πηγή marieclaire.gr