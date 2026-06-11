Πύλος: Μυστήριο με την εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου

Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πύλου η εξαφάνιση της επετειακής καμπάνας που είχε δωρηθεί στον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εντός του Νιόκαστρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η καμπάνα βρισκόταν στον χώρο του ναού έως και τις 29 Μαΐου 2026, γεγονός που επιβεβαιώνεται από φωτογραφικό υλικό της περιόδου. Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου επισκέπτες διαπίστωσαν την απουσία της, με αποτέλεσμα να προκληθούν ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκε.

Το ιστορικό κειμήλιο είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2017 με το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η παράδοσή του στον ναό πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, ως συμβολική δωρεά Ρώσων φιλελλήνων προς την Πύλο και την ιστορική μνήμη του τόπου.

Παρά την αρχική πρόβλεψη να τοποθετηθεί στο κωδωνοστάσιο του ναού, η εγκατάστασή της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η καμπάνα να παραμένει στον χώρο του ιερού μέχρι την πρόσφατη εξαφάνισή της.

Η καμπάνα έφερε ανάγλυφη επιγραφή αφιερωμένη στη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ενώ αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του ιστορικού μνημείου. Πέρα από την υλική της αξία, είχε ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς υπενθύμιζε τους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν την Ελλάδα με τους λαούς που στήριξαν τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τύχη του κειμηλίου, ενώ το θέμα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.