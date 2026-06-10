Οι ΗΠΑ χτύπησαν ξανά τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ- ΒΙΝΤΕΟ

Το δεξαμενόπλοιο Settebello στον Κόλπο του Ομάν επλήγη από πύραυλο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος του πληρώματος και να αγνοούνται δύο ακόμη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το βράδυ της Τρίτης το πλοίο, στο πλαίσιο επιχείρησης για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν, όταν το πλοίο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 11:14 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον του μηχανοκίνητου δεξαμενόπλοιου «Settebello», το οποίο φέρει σημαία Παλάου, αφού το πλήρωμά του φέρεται να αρνήθηκε να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δόθηκαν.

Σε αποχαρακτηρισμένο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος χτυπά το τάνκερ ανατινάζοντάς το.

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