Χάρης Ρώμας: «Κανένα ΑΙ δεν μπορεί να με αντικαταστήσει»

Τι ανέφερε ο ηθοποιός
«Στις κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών μίλησε ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας, εκφράζοντας την άποψή του για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος φέρεται να ετοιμάζει την τηλεοπτική του επιστροφή.
«Δεν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.
«Υπάρχουν σεναριογράφοι που βάζουν στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη και τους δίνει ολόκληρα σενάρια. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν μπορεί να με αντικαταστήσει τίποτα τέτοιο», υποστήριξε ο ηθοποιός.
Για τον Πάνο Μιχαλόπουλο είπε ότι: «Κάποτε ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι με τον Πάνο, μου είχε συμπεριφερθεί με πολύ μεγάλη αγάπη.
Εγώ ήμουν στα ξεκινήματα και αυτός ήταν σταρ, σωρεία γυναικών περίμενε έξω από το καμαρίνι για να τον συναντήσει, να τον φιλήσει. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ταλαντούχος και ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο για να το πάρει απόφαση και να γυρίσει».
Να μ’ αγαπάς- spoiler: Η Ζωή αποκαλύπτει την αλήθεια για τον Μιχάλη
Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα έκανα τους "Απαράδεκτους", μάλλον επέμεινε η Δήμητρα Παπαδοπούλου»
Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχονται στο Mega με Μπισμπίκη και Μυριαγκό
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr