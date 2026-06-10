Χάρης Ρώμας: «Κανένα ΑΙ δεν μπορεί να με αντικαταστήσει»

«Στις κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών μίλησε ο ηθοποιός Χάρης Ρώμας, εκφράζοντας την άποψή του για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος φέρεται να ετοιμάζει την τηλεοπτική του επιστροφή.

«Δεν χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

«Υπάρχουν σεναριογράφοι που βάζουν στοιχεία στην τεχνητή νοημοσύνη και τους δίνει ολόκληρα σενάρια. Εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν μπορεί να με αντικαταστήσει τίποτα τέτοιο», υποστήριξε ο ηθοποιός.

Για τον Πάνο Μιχαλόπουλο είπε ότι: «Κάποτε ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι με τον Πάνο, μου είχε συμπεριφερθεί με πολύ μεγάλη αγάπη.