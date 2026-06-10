Να μ’ αγαπάς- spoiler: Η Ζωή αποκαλύπτει την αλήθεια για τον Μιχάλη

Εξελίξεις αναμένονται στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», το οποίο θα προβληθεί την Πέμπτη 11/06/2026 στις 20:00.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 125: Η οικογένεια Νικολούδη έρχεται σε οριστική ρήξη, με τη Ζωή να αποκαλύπτει την δική της πραγματική αλήθεια για τον Μιχάλη. Στον επιχειρηματικό πόλεμο, η Σοφία ανεβάζει τις απαιτήσεις της, οδηγώντας σε νέα σύγκρουση με τον Άγγελο. Ο Θεόφιλος παίρνει καθοριστική απόφαση ζωής και προτείνει γάμο στη Βέρα. Ο Ορφέας φεύγει για Βερολίνο, ενώ νέες σχέσεις και μυστικά προετοιμάζουν την επόμενη ανατροπή.