Διπλό φονικό στο Αίγιο: Ζήλια και οικονομικές διαφορές τα κίνητρα του δράστη- Σκότωσε με μανία τον 26χρονο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, με τον 65χρονο Ιταλό βασικό ύποπτο να έχει συλληφθεί και να απολογείται την Παρασκευή (11/06/2025).

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ως αρχικός στόχος του φερόμενου δράστη εξετάζεται ο 26χρονος γιος της 54χρονης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο νεαρός δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής στον δεξιό κρόταφο με όπλο τύπου Φλομπέρ και στη συνέχεια πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η μητέρα του να άκουσε τον πυροβολισμό και να έσπευσε στο δωμάτιο για να τον βοηθήσει. Η 54χρονη βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο του υπνοδωματίου, φέροντας περισσότερα από 20 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Κάτω από τη σορό της εντοπίστηκε ένα μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ δίπλα σε ντουλάπα βρέθηκε όπλο τύπου Φλομπέρ με πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη.

Τα κίνητρα της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικά πρόσωπα της γυναίκας ανέφεραν στις Αρχές ότι ενδέχεται να υπήρχαν προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 26χρονος, που είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Βερολίνο, να επιθυμούσε να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, γεγονός που πιθανόν να προκάλεσε αντιδράσεις από τον 65χρονο σύντροφό της, με τον οποίο συγκατοικούσε τα τελευταία 15 χρόνια.

Επίσης οι Αρχές εστιάζουν και στο ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών για την δολοφονία. Καθως σύμφωνα με καταθέσεις ατόμων από το περιβάλλον των θυμάτων, ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη σύντροφό του σχετικά με οικονομικό ζήτημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε εκφράσει την ανησυχία της στον 26χρονο γιο της, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν, ζητώντας του να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο νεαρός είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.

Ο 65χρονος Ιταλός αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες

Την ίδια ώρα, ο 65χρονος, που κατηγορείται για τη διπλή ανθρωποκτονία, εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11:00 ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια Αιγίου.

Η συνήγορος υπεράσπισής του, η οποία ορίστηκε από το δικαστήριο, υποστήριξε ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις.

Όπως ανέφερε, δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, ούτε τα πορίσματα σχετικά με τυχόν ίχνη πυρίτιδας που συνδέονται με το όπλο τύπου Φλομπέρ που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Κρίσιμο ζητούμενο για τις Αρχές παραμένει η ανασύνθεση των γεγονότων κατά το χρονικό διάστημα από τις 06:00 έως τις 11:00, όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα.

Η κάμερα απέναντι από το σπίτι δεν κατέγραψε καμία κίνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικής κατοικίας δεν καταγράφει καμία κίνηση προς ή από το σπίτι από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και την ώρα εντοπισμού των θυμάτων.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, δεν προκύπτουν ενδείξεις εισόδου ή εξόδου άλλου προσώπου από τον χώρο.

Παρά ταύτα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, με το οικονομικό κίνητρο να βρίσκεται μεταξύ των βασικών κατευθύνσεων της έρευνας.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του

«Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Ο ψυχισμός του ανθρώπου είναι απρόβλεπτος», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το σοκ που έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το σπίτι εντόπισαν στην αυλή φρεσκοπλυμένα και απλωμένα προσωπικά αντικείμενα του 65χρονου, μεταξύ των οποίων ένα εσώρουχο και μία πετσέτα που έφεραν κηλίδες, οι οποίες εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Όταν ρωτήθηκε γιατί έπλυνε και άπλωσε τα συγκεκριμένα αντικείμενα αντί να τα τοποθετήσει στα άπλυτα ή στο πλυντήριο, φέρεται να απάντησε ότι είχε λερωθεί και για τον λόγο αυτό έκανε ντους και καθάρισε τα ρούχα του, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις που να ικανοποιούν τους ερευνητές.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στο σπίτι ενδέχεται να είχε προηγηθεί πάλη, καθώς κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν σημάδια αναστάτωσης στον χώρο και ζημιές σε έπιπλα, μεταξύ των οποίων και ένα σπασμένο έπιπλο μέσα στο υπνοδωμάτιο.

Παρά τα ευρήματα, το κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένει αδιευκρίνιστο, καθώς ο 65χρονος συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.