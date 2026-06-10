Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από το Νιόκαστρο- Έρευνες από τις Αρχές

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία η εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας από τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε το σημαντικό αυτό κειμήλιο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Το πολύτιμο κειμήλιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η επετειακή καμπάνα που είχαν δωρίσει Ρώσοι φιλέλληνες στον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εντός του φρουρίου της Πύλου (Νιόκαστρο), με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου, φέρεται να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της.

Διαπιστώθηκε ότι έλειπε το περασμένο Σάββατο

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός ΕΡΤ Καλαμάτας, η καμπάνα βρισκόταν στο σημείο τοποθέτησής της εντός του ιερού έως τις 29 Μαΐου 2026, όπως προκύπτει από φωτογραφική τεκμηρίωση, ενώ η απουσία της διαπιστώθηκε από επισκέπτες το πρωί του περασμένου Σαββάτου.