Τραμπ: «Οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, όχι το Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τον περασμένο μήνα μυστική επιχείρηση με στόχο την προστασία πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση συνέβαλε στην ασφαλή μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι τον προηγούμενο μήνα έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με στόχο την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα Στενά και να διοχετευθούν στη διεθνή αγορά, ενώ περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία πραγματοποίησαν με ασφάλεια τη διέλευσή τους.

«Τον περασμένο μήνα έδωσα εντολή στις μεγάλες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μια μυστικήαποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα Στενά και να φτάσουν στην ανοικτή αγορά», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ απέδωσε την επιτυχία της επιχείρησης στον έλεγχο που, όπως υποστήριξε, ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

«Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ - όχι το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ηττηθεί και ότι η οικονομία της χώρας έχει καταρρεύσει.

«Ο στρατός τους έχει ηττηθεί και η οικονομία τους έχει χαθεί. Για το Ιράν όλα έχουν τελειώσει», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με τη φράση: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό».