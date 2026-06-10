Ματαρό – Ολυμπιακός 12-14: Πλώρη για το 4ο Champions League

Ο Ολυμπιακός βρυχύθηκε στη Μάλτα, υπέταξε με 14-12 τη Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών για να ράψει το τέταρτο αστέρι. Από τέσσερα γκολ οι Άντριους και Τριχά.

Δεν βλέπουν κανέναν τα κορίτσια του Ολυμπιακού! Οι ερυθρόλευκες έδειξαν τα δόντια τους απέναντι στη Ματαρό στον ημιτελικό του Final Four, νίκησαν με 14-12 και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών, με στόχο το τέταρτο αστέρι.

Η Άμπι Άντριους και η Φωτεινή Τριχά πρωτοστάτησαν επιθετικά με τέσσερα γκολ έκαστη, για την έβδομη πρόκριση του Ολυμπιακού σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έπειτα από απουσία ενός έτους. H Νίνου μίλησε σε καίριο σημείο, ενώ η Σταματοπούλου έσβησε τη φωτιά που πήγε να βάλει η Ματαρό στην τέταρτη περίοδο.



Πλέον η αρμάδα του Γιώργου Ντόσκα στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο τελικό του Champions League, την Παρασκευή (12/06, 22:00) απέναντι στη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, όπου θα ψάξει την τέταρτη κατάκτηση της ιστορίας της.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 3-6, 4-3, 1-1.

ΜΑΤΑΡΟ: Τέρε-Μάρτι, Κλαβερία-Μουρίγιο 1, Μπερτράν-Βιδάλ 2, Γκιράλ-Βιλατό 1, Μορέλ-Εσπιναγόσα 1, Ρέμερ 4, Καμπρέι-Άλβαρες, Εσπάρ – Γιακέ 1, Αβενιό, Χόσιλντ, Κέρνς 2, Μπερτράν-Ποντ, Μπερέν-Παντίγια, Χιλ-Ντορμούα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 4, Άντριους 4, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

* Η φετινή είναι η 13η συμμετοχή του Ολυμπιακού στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και η ένατη στις τελευταίες έντεκα σεζόν που ολοκληρώθηκαν (δεν υπολογίζεται η περίοδος 2019-20, που διακόπηκε λόγω της πανδημίας). Στο διάστημα αυτό, δηλαδή από την περίοδο 2014-15 και μετά, ο «ερυθρόλευκος» σύλλογος έχει κατακτήσει τρεις φορές τον τίτλο, έχει άλλους τρεις χαμένους τελικούς, ενώ μόλις σε δύο περιπτώσεις ηττήθηκε στον ημιτελικό. Την τελευταία φορά που οι πρωταθλήτριες Ελλάδας απουσίασαν από το final-4, «υπεύθυνη» ήταν η Ματαρό, που τις είχε αποκλείσει στα προημιτελικά το 2023. Ένα χρόνο αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός πήρε εμφατική ρεβάνς στον ημιτελικό της Βαρκελώνης, όπου το απίθανο «κρεσέντο» της Νικόλ Ελευθεριάδου (επτά γκολ) τον οδήγησε στη νίκη με 16-12.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Το πρόγραμμα στους Άνδρες (ΕΡΤ Sports 2)

Πέμπτη 11/6 (Ημιτελικοί)

20:00 Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

22:00 Προ Ρέκο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Σάββατο 13/6

20:00 «Μικρός» τελικός

22:00 ΤΕΛΙΚΟΣ