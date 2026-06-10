Τι θρίλερ! Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 93-86 στη 2η παράταση

Τεράστια υπερπροσπάθεια από τον Παναθηναϊκό, που άντεξε σε ματς 50 λεπτών και έκανε το 2-2. Ο τίτλος θα κριθεί στο ΣΕΦ το Σάββατο στις 18:00!

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις (κ.δ 69-69) στο Telekom Center Athens στο Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL, με τους πράσινους να ισοφαρίζουν στη σειρά και ο τίτλος να κρίνεται στο ΣΕΦ.

Ο πέμπτος και τελευταίος τελικός της σειράς είναι προγραμματισμένος το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 18:00,

Σε ένα από τα πιο “τρελά” ματς στην ιστορία των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός λύγισε με 93-86 τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε στο 2-2 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Οι πράσινοι έπαιξαν χωρίς τους τραυματίες Κώστα Σλούκα – Τζέντι Όσμαν, έχασαν τον Κέντρικ Ναν στο 34′, πήραν όμως πολλά από τους Τι Τζέι Σορτς – Βασίλη Τολιόπουλο που έκριναν τα πάντα όταν ελάχιστοι είχαν ενέργεια, όταν ελάχιστοι είχαν καθαρό μυαλό και ψυχραιμία σε μία κολασμένη ατμόσφαιρα.

Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ, Σάσα Βεζένκοβ ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες του, προηγήθηκε με 79-74 στην πρώτη παράταση, αλλά δεν κατάφερε να κλειδώσει το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο γήπεδο που κατέκτησε τη EuroLeague.

Το απόγευμα του Σαββάτου (13/6 στις 18:00) θα γίνει το Game 5 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 82-76

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 68-58

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 102-92

Παναθηναϊκός AKTOR- Ολυμπιακός 93-86 (2η παράταση)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR 13/6 στις 18:00