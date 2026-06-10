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Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα έκανα τους "Απαράδεκτους", μάλλον επέμεινε η Δήμητρα Παπαδοπούλου»

Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν είχα κανέναν κ...

Τι ανέφερε ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Αναμνήσεις από τα γυρίσματα της θρυλικής κωμικής σειράς «Απαράδεκτοι» μοιράστηκαν ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Τετάρτης (10/06/2026), όπου συνομίλησαν με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Εγώ τους ”Απαράδεκτους” πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα», επισήμανε αρχικά ο Σπύρος Παπαδόπουλος και συμπλήρωσε:

«Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω. Είχα ξεκινήσει το ”Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω».

«Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους ”Απαράδεκτους”, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις», πρόσθεσε ο έμπειρος πρωταγωνιστής για να αναφερθεί στη συνέχεια στη Δήμητρα Παπαδοπούλου.

«Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου είχαμε ”δέσει” πολύ λόγω του ραδιοφώνου και μου λέει να το κάνω. Μετά είπαν από το κανάλι να μην το κάνω και λέω, εντάξει, δεν θα το κάνω. Δεν είχα κανέναν καημό που δεν θα το έκανα. Μετά μάλλον επέμεινε η Δήμητρα και είπε το κανάλι εντάξει», αποκάλυψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος στην καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ.

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#tags Σπύρος Παπαδόπουλος
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