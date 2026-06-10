Μπιλ Γκέιτς: «Τεράστιο λάθος οι επαφές μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν, δεν έβλαψα ποτέ κανέναν»

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αρνήθηκε ότι γνώριζε την εγκληματική δράση του Τζέφρι Έπσταϊν, κατά την κατάθεσή του ενώπιον ερευνητικής επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία εξετάζει τις σχέσεις του με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή.

«Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: Δεν υπήρξα ποτέ μάρτυρας ούτε είχα καμία ένδειξη πως ο Τζέφρι Έπσταϊν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα», είπε σήμερα (10.06.2026) ο Μπιλ Γκέιτς, στην εισαγωγική τοποθέτησή του που δημοσιεύτηκε στο σάιτ του GatesNotes.

«Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν», συμπλήρωσε.

Ο Μπιλ Γκέιτς έφθασε το πρωί της Τετάρτης στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον προκειμένου να καταθέσει σε μια επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία ερευνά την υπόθεση Έπσταϊν και τα μέλη της θέλουν να ακούσουν τον δισεκατομμυριούχο για τις σχέσεις φιλίας που είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

«Ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα βοηθήσει το σημαντικό έργο αυτής της επιτροπής, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε ο Μπιλ Γκέιτς λίγο προτού εισέλθει στην αίθουσα.

«Αν και δεν παρέστη ποτέ ούτε συμμετείχε σε καμία παράνομη ενέργεια του Έπσταϊν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής», είχε δηλώσει τον Απρίλιο μια εκπρόσωπος Τύπου του δισεκατομμυριούχου σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν ανακοινώθηκε αυτή η ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής έρευνας, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ επιβεβαίωσε πριν από την ακρόαση πως τα μέλη της θέλουν να μάθουν περισσότερα «σχετικά με τη σχέση με τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ», τη συνεργό του που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών στις ΗΠΑ.

«Τι είδε; Γνώριζε τι συνέβαινε; Ενεπλάκη σε όλο αυτό;», συμπλήρωσε ο βουλευτής ενώπιον δημοσιογράφων.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως οι δεσμοί του με τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν ένα «τεράστιο λάθος» παραδεχόμενος στα μέλη του ιδρύματός του ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αρνούμενος, όμως, οποιαδήποτε εμπλοκή στις ενέργειες του Αμερικανού χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.