Πάτρα: Τιμήθηκε ο ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόριος Στάθης

Την περασμένη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και ώρα 7 μ.μ, ο ιστορικός Σύλλογος Ιεροψαλτών Πατρών και Περιχώρων ‘’Ιωάννης ο Δαμασκηνός’’ (με έτος ίδρυσης 1917), διοργάνωσε με επιτυχία στο Χρυσοστόμειο Πνευματικό κέντρο, εσπερίδα Βυζαντινής μουσικής με υψηλό προσκεκλημένο τον διεθνούς φήμης Ομότιμο Καθηγητή Βυζαντινής μουσικολογίας και Ψαλτικής τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγόριο Στάθη.

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν: «† Cὺν Θεῷ, Ἀρχαὶ τῶν Μελωδημάτων» ἡ γένεση τῶν σημαδίων τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἀπ’ τὸ ἑλληνικὸ ἀλφάβητο.

Την διάλεξη παρακολούθησαν περί τα 100 άτομα, μεταξύ των οποίων τίμησαν με την παρουσία τους τον ομότιμο Καθηγητή αλλά και τον Σύλλογο ιεροψαλτών Πατρών, οι Άρχοντες Υμνωδοί της Μ.τ.Χ.Ε Σπυρίδων Ψάχος και Ιωάννης Κόττορος, ο Άρχοντας πρωτοψάλτης της Αγιοτάτης Αρχιεπισκοπής Κων/λεως Nικόλαος Καραβιώτης, ο Δ/ντης της σχολής της Βυζ. Μουσικης της Ι.Μ Μεσσηνίας Κων/νος Σιάχος, ο πρωτοψάλτης από την Ι.Μ Ναυπλίου κ. Ρούτουλας Κων/νος, οι μουσικολογιότατοι πατέρες της Ι.Μητροπόλεως Ηλείας Γεώργιος Σταθόπουλος και Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, ο πρωτοψάλτης και Καλλιτεχνικός Δ/ντης της σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Πατρών Δημήτριος Γαλάνης και άλλοι καταξιωμένοι πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι, δάσκαλοι και σπουδαστές.

Τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομο εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Παντελίδης. Στο τελος της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιεροψαλτών Κυριάκος Τζουραμάνης, απέδωσε στον κ. Γρ. Στάθη τιμητική πλακέτα για την πολυετή και πολυσχιδή προσφορά του στη Βυζαντινή μουσικολογία και την ψαλτική τέχνη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την μοναδική ευκαιρία να διευρύνουν την γνώση τους για την σημειογραφία και την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και να απολαύσουν τον σπουδαίο δάσκαλο, ο οποίος για ακόμα μία φορά φανέρωσε κάτι από το μεγαλείο και το πλούτο της Βυζαντινής μουσικής μας παράδοσης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Ιεροψαλτών Πατρών και περιχώρων εκφράζουν δημοσίως τις εκ βαθέων ευχαριστίες τους προς τον σεπτό Ποιμενάρχη, τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ Χρυσόστομο, για την ευλογία και την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Χρυσοστόμειου Πνευματικού κέντρου, στον καθηγητή κ. Γρηγόριο Στάθη για την ολοπρόθυμη αποδοχή της πρόσκλησης και την τιμή που έκανε να παραστεί, σε όλα τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, τα οποία για ακόμα μιά φορά αγκάλιασαν τις δράσεις του Συλλόγου, στο μέλος του Δ.Σ Γεώργιο Γεωργόπουλο για την ιδιαίτερη συμβολή του στη διοργάνωση της εσπερίδας καθώς επίσης στον Γιάννη Παναγιωτόπουλο για την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και τα ηχητικά.

Το σάιτ του Συλλόγου Ιεροψαλτών είναι το ieropsaltes-patras.gr