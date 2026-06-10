Σύλληψη 32χρονου στον Ωρωπό: Κακοποιούσε τη σύζυγό του και αναρτούσε τα βίντεο στο διαδίκτυο

Συνελήφθη 32χρονος στον Ωρωπό, καθώς κατηγορείται για κακοποίηση της συζύγου του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του και να αναρτούσε το σχετικό υλικό στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Alpha η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες Τρίτη 9/6 μπροστά μάλιστα στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της.

Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες. Ο 32χρονος σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε για ακόμη μία φορά τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει». Μάλιστα, αυτή τη φορά μάρτυρας ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού, καθώς όλα έγιναν μπροστά του. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι της. Λίγο αργότερα πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.