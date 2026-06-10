Πάτρα: Ξεκινά η νέα παράσταση του Ρεφενέ, «Οι αλαφροΐσκιωτοι»

«Οι αλαφροΐσκιωτοι», είνι ο τίτλος της καινούριας παράστασης του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ που κάνει πρεμιέρα στο θέατρο «Αγορά», την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 9 το βράδυ.

Τέσσερεις ιστορίες στα όρια της αλήθειας. Τέσσερεις συγγραφείς επιστρατεύουν την φαντασία των ηρώων τους για να διαβούν την σκληρή πραγματικότητα. Χρωματίζουν δηλαδή, το μπορντέλο που ζούμε (εμείς) για να μπορέσουμε να το αντέξουμε (πάλι εμείς)

γιατί... “δεν ζουν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα!”.

1. «Το κήρυγμα στους καρχαρίες»/απόσπασμα από το έργο «Μπόμπυ Ντικ» του Χέρμαν Μέλβιλ (1851)

2. «Η Λαίδη Φθειροζόλ» του Τενεσί Ουίλιαμς (1941)

3. «Η γέννηση του γελωτοποιού»/απόσπασμα από το έργο «Μιστέρο Μπούφο» του Ντάριο Φο (1969)

4. «Πικ-νικ στο μέτωπο» του Φερνάντο Αραμπάλ (1951)

ΜΗ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ.

Διανομή (με αλφαβητική σειρά):

Αγγελακοπούλου Ρένα (Κα ΤΕΠΑΝ- ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ 1)

Βλάχος Παναγιώτης (ΓΕΡΟ ΦΛΙΣ)

Γαλανοπούλου Καλλιόπη (Κα ΓΟΥΑΪΑΡ)

Θεοδώρου Ρούλα (Κα ΜΟΥΡ)

Καραπατάκης Ανδρέας (ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΣ-ΖΕΠΠΟ)

Κωσταντακόπουλος Γιώργος (ΖΑΠΠΟ)

Παναγόπουλος Ανδρέας (Κος ΤΕΠΑΝ)

Παππά Ελευθερία (ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 2-ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ 4)

Παπαγεωργίου Αντώνης (ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ)

Παπαδάκη Κατερίνα (ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ 3)

Στεφανίδης Θεόδωρος (ΣΤΑΜΠ- ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ)

Τσακνάκη Εβελίνα (ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ 1-ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ 2)

Φελούρη Ελένη (ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ 5)

Συντελεστές παράστασης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-Γεωργακάκης Γιάννης

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Γαλανοπούλου Πέπη

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Η ομάδα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΚΗΝΙΚΟΥ Στεφανίδης Θ, Φελούρη Ε, Γαλανοπούλου Π, Καραπατάκης Α.

ΣΚΗΝΙΚΑ ΣΚΕΥΗ Στεφανίδης Θ, Αναγνωστόπουλος Χ., Πραγιάννης Ν, Γαλανοπούλου Π, Παναγόπουλος Α.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΠΑΝΕΡ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αναγνωστόπουλος Χάρης

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

Γιανούτσος Γιάννης, Μουρτάς Κώστας

ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ Πόπη Οικονόμου, Ελένη Αντωνοπούλου

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ Καλυβιώτη Χ, Αγγελοπούλου Ε, Σίδερης Θ.

5 Παραστάσεις

ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΟΡΑ στην οδό Καραϊσκάκη 149

Τετάρτη 10-Πέμπτη 11-Παρασκευή 12

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

Εισιτήριο 12€, (μειωμένο 10€).

Ώρα έναρξης: 21:00.

Κρατήσεις θέσεων/Πληροφορίες/Προπώληση στα τηλέφωνα:

2610-221429 (πρωινά) & 6980-897785

Και στο ταμείο του θεάτρου

2 ώρες πριν τη παράσταση.

Οι φωτογραφίες είναι του προέδρου του "Ρεφενέ" Χάρη Αναγνωστόπουλου.