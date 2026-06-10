Νοσοκομείο Μεσολογγιου: Μπήκε ντυμένος γιατρός και άρπαξε χρήματα και κινητά

Ακόμη και οι χώροι των νοσοκομείων δεν μένουν στο απυρόβλητο από τη δράση επιτήδειων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευάλωτη κατάσταση ασθενών και συνοδών, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Την πληροφορία έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της στο facebook η Ελένη Βούρβαχη, αναφέροντας ένα δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενικού της προσώπου στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην ανάρτησή της, ένας άνδρας, υποδυόμενος τον γιατρό και φορώντας μάλιστα ιατρική περιβολή, εισήλθε στους θαλάμους της Παθολογικής Κλινικής χωρίς να κινήσει υποψίες. Εκμεταλλευόμενος την κούραση ασθενών και συνοδών, φέρεται να αφαίρεσε τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Το περιστατικό υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτήδειων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν η κόπωση και η μειωμένη εγρήγορση των παρευρισκόμενων διευκολύνουν τη δράση τους.

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται τα προσωπικά αντικείμενα αξίας να μην παραμένουν εκτεθειμένα πάνω σε κομοδίνα, αλλά να φυλάσσονται σε ασφαλές και κλειδωμένο χώρο.

πηγή aixmi-news.gr