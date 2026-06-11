Η Ολυμπιακή εκεχειρία στον Απόδημο Ελληνισμό

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και την στήριξη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» με το Κέντρο Πολιτισμού-Ολυμπισμού και την στήριξη του Συλλόγου των Πατρινών Νέας Υόρκης Κωστής Παλαμάς, του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου και της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας.

Η οπτικοακουστική ομιλία του καθηγητή, Δρ. Μαλλιά Θεόδωρου για τον Παλαμά και τα Ολυμπιακά ιδεώδη, εμπλουτισμένη με απαγγελία ποίησης της Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς, κυρίας Γεωργίας Γιάχου- Μαλλιά και τα ιδιαίτερα βίντεο, πρόβαλαν το μεγαλούργημα των Ολυμπιακών ιδεωδών που απορρέουν από τον Ολυμπιακό ύμνο του Κωστή Παλαμά, με κύριο στόχο την αναβίωση και εφαρμογή της Αρχαιοελληνικής εκεχειρίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων «Λος Άντζελες 2028»

Έγινε πρώτη διεθνή ανακοίνωση της προκήρυξης οργάνωσης του Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης Κωστή Παλαμά σε ιστορικές διαδρομές του Μεσολογγίου(σύμβολο Ελευθερίας), της Ναυπάκτου(σύμβολο Ενότητας και Αλληλεγγύης) και τερματισμό στην Πάτρα(Διεθνή Πόλη του Ολυμπιακού ύμνου και της Λαμπαδηδρομίας)

Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ειρήνης Κωστή Παλαμά θα είναι το όχημα που θα εκφράζει το όραμα του Pierre de Coubertin και του Δημήτρη Βικέλα της αναβίωσης του Ολυμπιακού Πνεύματος το οποίο θα διακηρύττει σε όλο τον κόσμο κάθε δύο χρόνια, διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το υπέρτατο αγαθό της Ειρήνης ώστε να μην φθαρεί και να ανανεώνεται το ειρηνικό μεγαλούργημα των Ολυμπιακών Αγώνων που καθιέρωσαν οι σοφοί προγονοί μας.

Ιδιαίτερη εκπαιδευτική και επιμορφωτική απήχηση είχε το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας στα πρωτότυπου Διεθνώς Εκπαιδευτικά Σχολεία του Αγίου Δημητρίου, όπου 50 και πλέον παιδιά με καθάριο πνεύμα και κρητική σκέψη εκφράζαν στοχευμένες ερωτήσεις και απορίες και ζήσαμε πρωτόγνωρες εμπειρίες για τους σκοπούς και το ανώτερο νόημα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεγονός που πρέπει να ενεργοποιήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Κοινότητες του Ελληνισμού για την εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων στον απανταχού Ελληνισμό μας, για να ξαναγεννηθεί η Ελπίδα και να μείνει ζωντανό το Ολυμπιακό Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Παρουσιάστηκε επίσης και εντυπωσίασε το πρωτότυπο Αθλητικό-Ψυχολογικό Τεστ, που εξασφαλίζει την δια βίου άθληση του παιδιού με την επιλογή του πλέον αγαπητού του αθλήματος

Η Έκθεση ζωγραφικής των καταξιωμένων ζωγράφων του Συλλόγου Καλών Τεχνών Κωστής Παλαμάς, μια ανιδιοτελή προσφορά στα Σχολεία, έδωσε μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πρωτότυπη έκφραση στις εκδηλώσεις αφού παράπλευρα με την θέαση των έργων, παρείχε το η δυνατότητα στους φιλότεχνους σε ειδικά καρτελάκια να διαβάζουν και να γίνονται συγχρόνως και αναγνώστες του ποιητικού έργου του Κωστή Παλαμά.

Τιμής ένεκεν απονεμήθηκε το δίγλωσσο πολυτελές, μουσειακό βιβλίο-λεύκωμα του συγγραφέα καθηγητή Μαλλιά Θεόδωρου με τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΜΝΟΣ-ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ» για την προσφορά τους στον Ελληνισμό την Κοινωνία και τον άνθρωπο στους: 1.Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Αμερική κκ.Ελπιδοφόρο. 2.Στην Πρόξενο της Ελλάδας στην Νέα Υόρκη κα.Ιφιγένεια Καναρά. 3.Στην Προϊσταμένη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κα.Μαίρη Βαξεβανίδου 4.Στην Πρόεδρο του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κα.Ευτυχία Πυλαρινού. 5. Στον Γενικό Διευθυντή του COSMOS HELLENIC MEDIA κύριο Στέλιο Τακεντζή και στον Γενικό Διευθυντή του Σχολείου του Αγίου Δημητρίου κ.Σκορδά Νικόλαο και όλους τους δασκάλους για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία.

Την εκδήλωση έκλεισε μια σπάνια απαγγελία ποιήματος από τον ίδιο τον ποιητή τον εμψυχωτή του Γένους των Ελλήνων, Κωστή Παλαμά, με τίτλο «Ο Ύμνος των Αιώνων»

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην έκθεση: Αρταβάνης Κωνσταντίνος, Αντωνακοπούλου Αικατερίνη, Γιάχου Γεωργία, Θεανίδης Βασίλης, Θεοδωρόπουλος Βασίλης, Κανελάκης Γιώργος, Καραβασίλη Φωτεινή, Κλώνης Θεοφάνης, Κυριακοπούλου Αργυρή, Μαλλιάς Θεόδωρος, Μαυροθαλασίτη Νικολίτσα, Παπαθεοδώρου Γρηγόρης, Παπαλεξάτος Λευτέρης, Παπαρηγοπούλου Αγγελική, Παρδαλάκης Κωνσταντίνος, Στεργιοπούλου Μαρία, Τζότζορα Βασιλική

Εκ΄μέρους των συμμετεχόντων φορέων της Διεθνούς Ολυμπιακής Πρωτοβουλίας της Αμερικής- Καναδά, του Συλλόγου Καλών Τεχνών «Κωστής Παλαμάς, του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς του Συλλόγου Νέας Υόρκης Κωστής Παλαμάς και του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου