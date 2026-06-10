Μαρίνος Σκανδάμης για Βορίδη: Να βουλιάξουμε τα κτηνώδη ερωτήματα

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος - Διδάκτωρ Νομικής, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στην Αχαΐα, καταδικάζει με ανακοίνωση του, το αποτρόπαιο ψευδοδίλημμα του Μάκη Βορίδη για τον αν πρέπει να βουλιάξουμε τις βάρκες των μεταναστών.

Όλη η δήλωση του κ. Σκανδάμη είναι η εξής:

“Η ακροδεξιά προπαγάνδα ενεργοποιεί συστηματικά τα χαμηλότερα ένστικτα της κοινωνίας μας για να διαμορφώσει την κοινή γνώμη και να διαδώσει τις πολιτικές της. Το δίλημμα του κ. Βορίδη αν «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι;» έχει πετύχει το στόχο του να μιλήσει στην καρδιά του ακροδεξιού ακροατηρίου του, ανεξαρτήτως τού αν ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έθεσε το δίλημμα για να καταλήξει στο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και αυτό γατί η πρώτη σκέψη μιας μαζοποιημένης κοινωνίας σταματά μόνο στο βούλιαγμα των βαρκών των μεταναστών ως μια ακόμη πολιτική επιλογή.

Η εκπαίδευση όμως της κοινωνίας σε κτηνώδη ερωτήματα παράγει μόνο βαρβαρότητα. Όταν η θανάτωση μεταναστών τίθεται προπαγανδιστικά ως ένα ακόμη ενδεχόμενο, δεν απέχουμε από τις λογικές που δημιούργησαν το τέρας του ναζισμού στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και τέτοια διλήμματα δεν είναι μόνο αντιδημοκρατικά, είναι πρωτίστως αντεθνικά, αφού η Ελλάδα μας έχει δώσει το αίμα της για να νικήσει το τέρας αυτών που ο κ. Βορίδης χαϊδεύει”.