Επιτυχία στο «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026»

Με απόλυτη επιτυχία, τόσο οργανωτική αλλά και αγωνιστική, διεξήχθη τo Σάββατο 06 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στην Πάτρα, το «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» με διοργανωτή το ΣΜΑΧ Φειδιππίδης, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων.

Το «GLOBAL DAY RUN PATRAS» που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά, αποτέλεσε ιδέα του Δ.Σ. του Σ.Μ.ΑΧ. «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» με σκοπό την καθιέρωση ενός νέου αγώνα, που θα εντάσσεται στις ετήσιες εκδηλώσεις που γίνονται σε όλον τον κόσμο για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Τρεξίματος (Global Running Day)», μια παγκόσμια γιορτή τρεξίματος που ενθαρρύνει οικογένειες, φίλους και μικρά παιδιά να αθληθούν «Όλοι ΜΑΖΙ», χωρίς ανταγωνισμό, να διασκεδάσουν μέσω της άθλησης και να εμπνεύσουν άλλους να συμμετάσχουν, προωθώντας το μήνυμα ότι ή άθληση και το τρέξιμο βελτιώνει τόσο τη σωματική, όσο και την ψυχική υγεία

Περισσότεροι από διακόσιοι τριάντα (230) δρομείς και παιδιά από την Πάτρα, την Αιγιάλεια και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, έτρεξαν «Όλοι ΜΑΖΙ», στον «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026», πλημμυρίζοντας με χρώματα και χαμόγελα το πάρκο του Έλους της Αγυιάς στο παραθαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, ένα θεματικό πάρκο, μόλις 5χλμ από το κέντρο της πόλης, που συνδυάζει έναν επισκέψιμο σπάνιο και μοναδικό υγροβιότοπο με διαδρομές για τρέξιμο, περίπατο και άθληση, αποδεικνύοντας τη δύναμη του δρομικού κινήματος και επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση ότι η άθληση και το τρέξιμο, χωρίς ανταγωνισμό, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής σε όλο και περισσότερους συνανθρώπους μας.

Η διοργάνωση περιλάμβανε αποστάσεις 4χλμ και 8χλμ και παιδικό αγώνα 1χλμ σε χωμάτινη διαδρομή με ήπιες κλίσεις, δίπλα στο κύμα, και με θέα το πατρινό ηλιοβασίλεμα και τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Νικητές στους αγώνες των 4χλμ. και 8χλμ αναδείχθηκαν:

ΑΓΩΝΑΣ 4 ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ: Κωνσταντίνος Τσόλκας (ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ») 13:46, Γεώργιος Ντάβλας (ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ») 14:44, Χρήστος Στεργιόπουλος 15:33.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Βιβή Βαγενά 19:30, Verlan Axana 20:27, Daniela Brinzoi (ΣΕΒΑΣ Πάτρας) 20:31.

ΑΓΩΝΑΣ 8 ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ: Νικόδημος Νικολακέας 29:40, Θεόδωρος Λιβανός 31:55, Κυριάκος Θεοφιλάτος 33:17.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Σταυρούλα Τσούμα 36:07, Χάρις Γκαρλή (ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ») 39:37, Σοφία Φωκά 39:59.

Τα αποτελέσματα του αγώνα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://ftt.gr/global-day-run-06-03-2026/.

Στην οργανωτική επιτυχία του «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026», συνέβαλαν:

α. Οι φορείς που συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα, το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Πάτρας, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, οι Διευθύνσεις και το προσωπικό του Δήμου Πατρέων

β. Οι χορηγοί του αγώνα, το «Coffee Island», το κατάστημα ξηρών καρπών “Euronuts”, οι μπανάνες «Dole”, τα σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» τα καταστήματα αθλητικών ειδών «Tsianikas Outdoor Activities” και «Dimitrioglou Sport», το «Ράδιο ΤΑΞΙ Πάτρας 18300» και η εταιρεία εκτυπώσεων «Katrivesis prints”,

γ. Οι δρομείς του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαϊας (Σ.Μ.ΑΧ.) «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» και του Συλλόγου Δρομέων Υγείας (Σ.Δ.Υ.) Πάτρας που συμμετείχαν μαζικά στους αγώνες

και φυσικά οι εθελοντές του «GLOBAL DAY RUN PATRAS 2026» που κάλυψαν ακούραστα και με χαμόγελο οργανωτικούς τομείς στην προετοιμασία αλλά κυρίως την ημέρα του αγώνα, όπως η φύλαξη της διαδρομής του αγώνα, η τροφοδοσία των δρομέων αλλά και πολλές δράσεις στο χώρο της αφετηρίας/τερματισμού των αγώνων.

Κρατώντας ως μεγάλη εικόνα τα χαμόγελα των δρομέων, τα χαρούμενα πρόσωπα των εθελοντών και των συμμετεχόντων στη διοργάνωση και τη θετική ενέργεια όσων συμμετείχαν στη μεγάλη δρομική γιορτή του Σαββάτου, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας από την επιτυχία της πρώτης οργανωτικής προσπάθειας του «GLOBAL DAY RUN PATRAS» και να υποσχεθούμε στους δρομείς που συμμετείχαν στο φετινό αγώνα ότι η διοργάνωση θα γίνει ένας θεσμός που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, προσελκύοντας περισσότερους δρομείς, αθλούμενους, οικογένειες, φίλους και μικρά παιδιά να γιορτάζουμε «Όλοι ΜΑΖΙ» την «Παγκόσμια Ημέρα Τρεξίματος»

Και του χρόνου!