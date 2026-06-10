Τραμπ: Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν

Σε τροχιά πλήρης σύγκρουσης κινούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, απειλώντας ανοιχτά με άμεση επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών.

Επικαλούμενος την πρόσφατη κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί το πλήρες δικαίωμα για μια ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

«Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος κλήθηκε να αποσαφηνίσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, στις οποίες είχε αναφέρει ότι το Ιράν θα πρέπει «να πληρώσει το τίμημα» επειδή καθυστερεί υπερβολικά να καταλήξει σε συμφωνία.

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Πρόκειται να τους επιτεθούμε, και μάλιστα να τους επιτεθούμε πολύ σκληρά».

Όταν στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν ευθέως αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν εκ νέου την εκστρατεία βομβαρδισμών τους, απάντησε: «Ναι, λοιπόν, με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν για την κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Apache, το οποίο κατέπεσε πάνω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.