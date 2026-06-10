Πάτρα: Ο ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε πραγματοποιεί για 23η χρονιά το ετήσιο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του

Ο ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε (Αντιεφησυχαστικός Σύλλογος Τωρινών Ονειροπόλων), πραγματοποιεί για 23η χρονιά το ετήσιο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ του. Θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 18 έως την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 με κεντρικό σύνθημα «Το Πέταγμα της Πεταλούδας».

Μικρές άτυπες πράξεις μάθησης – Μεγάλες πολιτιστικές αλλαγές.

Ο ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε γιορτάζει 25 χρόνια πολιτιστικής κι εκπαιδευτικής παρέμβασης!

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα, στην οδό Σολωμού 86, στην Πάτρα.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026

19:00 Εγκαίνια εκθέσεων

Εκθέσεις Ομάδων του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε»:

- «Mind the Gap» – Έκθεση φωτογραφίας της Ομάδας Φωτογραφίας του Συλλόγου

- Εικαστική Έκθεση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Συλλόγου

- Διαδραστική Έκθεση & Παρουσίαση μεθόδων Εναλλακτικής Διδασκαλίας από το εργαστήρι Εναλλακτικής Εκπαίδευσης του Συλλόγου.

Φιλοξενούμενες εκθέσεις:

- Photometria Awards 2025 «Non Stop Pop»- σε συνεργασία με το Photometria International Photography Festival.

«Η Φωτογραφική Ματιά των Κρατουμένων» – Συνεργασία της Ομάδας Φωτογραφίας του Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούμε με το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας των Φυλακών του Αγίου Στεφάνου.

- «Η Θεσσαλονίκη ταξιδεύει στην Πάτρα» – Έκθεση φωτογραφίας ομάδας δημοσιογράφων της Θεσσαλονίκης

(Οι εκθέσεις θα είναι ανοικτές στο κοινό καθ΄ όλη τη διάρκεια του 4ήμερου φεστιβάλ).

21:00, 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ταινίες δημιουργών από όλο τον κόσμο.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026

18:00 Τουρνουά Επιτραπέζιων Παιχνιδιών

Στρατηγική, διασκέδαση και ομαδικότητα με την Ομάδα Επιτραπέζιων Παιχνιδιών του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε»

19:00 «Βλέποντας αλλιώς την εκπαίδευση σήμερα»

Με το εργαστήρι Εναλλακτικής Εκπαίδευσης του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε»

20:30 «Γυρίζοντας ταινίες στην Ελλάδα 2.0»

Η διαδρομή μιας κινηματογραφικής παραγωγής, με τον Πατρινό σκηνοθέτη Παναγιώτη Φαφούτη.

21:00 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ταινίες Ελλήνων δημιουργών.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026

11:00 Μικρογλυπτική για παιδιά

Δημιουργίες με χαρτοπολτό από το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε».

18:00 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Ταινίες για παιδιά και νέους

18:00 Διαδραστικά παιχνίδια για μεγάλους, Από την Ομάδα Αλληλεγγύης του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε»

19:30 «Ασπρόμαυρες διηγήσεις»

Δημήτρης Βαβλιάρας: παρουσίαση φωτογραφικού έργου από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

20:30 Flash mob με γαλλικά τραγούδια, Από τον Σύνδεσμο Γαλλόφωνων Αχαΐας.

21:00 «Η μικρή βαλίτσα»

Παράσταση Ελεύθερης Ορχήστρας σε συνεργασία με το «Θέατρο χωρίς Αυλαία», με κείμενα και τραγούδια αφιερωμένα σε πρόσφυγες και μετανάστες.

21:30 Μουσική σκηνή

Με τους Κοζανίτες τραγουδοποιούς Γιώργο Μιχαήλ και Δημήτρη Βαβλιάρα και το μουσικό τους σχήμα.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026

10:00 Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα

Δωρεάν ανοιχτά μαθήματα για όλους από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

11:00 «Θηλασμός από το Α ως το Ω», Από την Ομάδα Θηλασμού του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε».

18:00 «Σχολείο φύσης για μικρούς και μεγάλους»

Με την ομάδα Α.Σ.Τ.Ο. Αλλάξουμε.

19:00 Λέσχη Ανάγνωσης

Με επίσημη προσκεκλημένη της Ομάδας Α.Σ.Τ.Ο. – Διαβάσουμε, την βραβευμένη Πατρινή συγγραφέα Έρση Σωτηροπούλου.

19:30 – Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με μουσική

Για παιδιά και μεγάλους από την Ομάδα Αφήγησης Παραμυθιού του Α.Σ.Τ.Ο. - Παιχνιδίσματα. Τη μουσική συνοδεία αναλαμβάνουν η Πένυ Γεωργοπούλου στο σαντούρι και η ομάδα Αφρικάνικων Κρουστών του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε».

20:00 Αφρικάνικοι ρυθμοί

Από την Ομάδα Αφρικανικών Κρουστών του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε».

21:00 «Σμίγουν οι τόποι στη χαρά»

Παρουσίαση από την Ομάδα Παραδοσιακών Χορών του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε».

22:00 Γλέντι για όλους Με τους «Fytili Band».

Παράλληλες δράσεις

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 «Άφησε το αποτύπωμά σου»: διαδραστικές εγκαταστάσεις συμμετοχικής τέχνης για μικρούς και μεγάλους στους χώρους του Σκαγιοπουλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιείται:

- Συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας και σχολικών ειδών από την Ομάδα Αλληλεγγύης του «Α.Σ.Τ.Ο. – Επικοινωνούμε»

- Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (pet, αλουμίνιο, ηλεκτρικές συσκευές) σε συνεργασία με το «Ανακυκλώνω στην Πηγή».

Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Απευθύνονται ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες για την εθελοντική τους προσφορά!

Το 23ο Α.Σ.Τ.Ο Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.), και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.