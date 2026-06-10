Πάτρα: Το Γυμνάσιο Σαραβαλίου παρουσιάζει τον «Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων» του Κάρλο Γκολντόνι

Το Γυμνάσιο Σαραβαλίου έχει την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση «Ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων» του μεγάλου Ιταλού δραματουργού Κάρλο Γκολντόνι, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 21:30, στο Θεατράκι της Κρήνης.

Η παράσταση εντάσσεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Δήμου Πατρέων, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, αποτελώντας μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Γυμνάσιο Σαραβαλίου είναι το μοναδικό σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση, εκπροσωπώντας τη σχολική κοινότητα ανάμεσα σε θεατρικές ομάδες ενηλίκων και ερασιτεχνικά σχήματα από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών τους, ανεβάζουν ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας θεατρικής κληρονομιάς. Η κωμωδία του Γκολντόνι, γεμάτη παρεξηγήσεις, ανατροπές, χιούμορ και ζωντάνια, παραμένει διαχρονική και επίκαιρη, προσφέροντας στο κοινό μια απολαυστική θεατρική εμπειρία.

Η συμμετοχή του σχολείου στο Φεστιβάλ αποτελεί επιστέγασμα της δημιουργικής προσπάθειας των μαθητών και αναδεικνύει τη σημασία της θεατρικής παιδείας ως μέσου έκφρασης, συνεργασίας, καλλιέργειας δεξιοτήτων και ανάπτυξης της πολιτιστικής συνείδησης των νέων ανθρώπων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Συλλόγου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κρήνης και με τη συμμετοχή του Γυμνασίου Σαραβαλίου στο επίσημο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Το Γυμνάσιο Σαραβαλίου προσκαλεί όλους τους πολίτες της Πάτρας, τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους φίλους του θεάτρου να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική πολιτιστική εκδήλωση και να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών.

Στοιχεία παράστασης

"Ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων"

Συγγραφέας: Κάρλο Γκολντόνι

Ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2026

Ώρα: 21:30

Χώρος: Θεατράκι Κρήνης, Πάτρα

Διοργάνωση: Γυμνάσιο Σαραβαλίου

Επιμέλεια παράστασης: Ισμήνη Παύλου, Παναγιώτα Δημητροπούλου.

Στο πλαίσιο του: Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Πατρέων – Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026

Γυμνάσιο Σαραβαλίου «Με λογισμό και μ' όνειρο».

Παίζουν οι μαθητές/τριες:

Τρουφαλντίνο (Υπηρέτης): Φώτιος Γιωτόπουλος

Πανταλόνε (Πατέρας της Κλαρίσσας): Παναγιώτης Νικολακόπουλος

Φλορίντο (Αρραβωνιαστικός της Βεατρίκης): Βενιαμίν Μανής

Βεατρίκη / Φεντερίκο (Αρραβωνιαστικιά του Φλορίντο): Μάρθα Νικολοπούλου

Κλαρίσσα / Κλεαρέτη (Κόρη του Πανταλόνε): Ακριβή Γιωτοπούλου

Σμεραλντίνα (Υπηρέτρια της Κλαρίσσας): Κωνσταντίνα Σταθοπούλου

Σίλβιο (Αρραβωνιαστικός της Κλαρίσσας): Δημήτρης Μαγκαφάς

Ντοττόρε (Πατέρας του Σίλβιο): Νικόλαος Αθανασόπουλος

Μπριγκέλλα (Ξενοδόχος): Σταυρούλα Κοντογεωργοπούλου

Αχθοφόρος: Γεώργιος Μπουλούμπασης

Αφηγητές: Άρης Κασπίρης / Γεώργιος Μπουλούμπασης

Αφίσα: Μελίνα Χρυσανθακοπούλου.