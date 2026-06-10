ΝΟΠ: Τέλος και ο Νίκος Ανδρικόπουλος

Τέλος από τον ΝΟΠ και ο Νίκος Ανδρικόπουλος, ένας ακόμα παίκτης της παλιάς φρουράς, που φεύγει από τον ΝΟπ, όπως πρόσφατα οι Πασσάς, Βικάτος κ.ά, (για να μην θυμηθούμε τους νεαρούς ταλαντούχους).

Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών για τον επί σειρά ετών αρχηγό του:

«Από εκείνο το παιδάκι που μπήκε στην πισίνα μας το 2010, μέχρι τον αθλητή που φόρεσε με υπερηφάνεια το σκουφάκι της Α1, ο Νίκος Ανδρικόπουλος μεγάλωσε μπροστά στα μάτια μας. Έγινε μέλος αυτής της οικογένειας, στις νίκες και στις δύσκολες στιγμές, και άφησε το στίγμα του σε κάθε ομάδα από την οποία πέρασε.

Πέρα από το ταλέντο και το πάθος του μέσα στο νερό, ο Νίκος κατάφερε κάτι ακόμα πιο σπουδαίο: να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και, ταυτόχρονα, να ολοκληρώσει τις σπουδές του ως Πολιτικός Μηχανικός στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Απέδειξε έμπρακτα ότι ο αθλητισμός και η μόρφωση βαδίζουν μαζί — αποτελώντας πρότυπο για κάθε μικρό αθλητή του Ομίλου που ονειρεύεται να πετύχει και στα δύο.

Φέτος ο Νίκος αποδεσμεύεται, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις τον καλούν στην Αθήνα. Δεν τον αποχαιρετάμε — ένας αθλητής του ΝΟΠ μένει για πάντα δικός μας, όπου κι αν βρεθεί».

Ο Νίκος Ανδρικόπουλος γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 2001 και ξεκίνησε από πολύ μικρός στον ΝΟΠ, όπως και ο αδελφός του Ανδρέας, επίσης με -μικρότερη όμως- θητεία στην ανδρική ομάδα πόλο του Ομίλου.

Περιφερειακός, εξαιρετικά έξυπνος παίκτης, χαρακτήρας με ήθος, αγωνίστηκε διαδοχικά στις ομάδες μίνι παίδων, παίδων, εφήβων, νέων και στην ανδρική.

Εκανε ντεμπούτο την περίοδο 2015-’16, 14 ετών ήταν όταν προωθήθηκε στους άνδρες, όπου αγωνίστηκε συνολικά σε 170 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας μάλιστα 155 γκολ! Επαιξε 74 ματς στην Α1 (με 54 γκολ), 92 στην Α2 Εθνική (100 γκολ) και 4 στο Κύπελλο Ελλάδας (1 γκολ).

Η διαδρομή του με το σκουφάκι του ΝΟΠ, στον οποίο υπήρξε σε δεκάδες παιχνίδια αρχηγός του:

Τμήματα υποδομής

• 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μίνι-Παίδων (γεν. 2001)

• 4η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων (γεν. 2000)

• Πολλές παρουσίες σε τελικές φάσεις πρωταθλημάτων εφήβων και νέων.

Ανδρική ομάδα ΝΟΠ

• 3η θέση Πρωτάθλημα Α2 — 2018

• 3η θέση Πρωτάθλημα Α2 — 2022

1η θέση & άνοδος, Πρωτάθλημα Α2 Ανδρών — 2023

• 3 χρονιές στην Α1

Με το σκουφάκι του Στρατού Ξηράς

• 1η θέση στο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας — 2024

«Νίκο, σ' ευχαριστούμε για τα 16 χρόνια ψυχής, ήθους και αφοσίωσης — μέσα κι έξω από την πισίνα. Σου ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα στην Αθήνα, ως αθλητή και ως μηχανικό. Η πισίνα μας θα σε περιμένει πάντα» καταλήγει η ανακοίνωση του ΝΟΠ.