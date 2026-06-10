Αίγιο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 65χρονου Ιταλού - Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αίγιο.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Παρασκευή (12/6). Τον κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε από τη δικαιοσύνη για την υπεράσπισή του. Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υποστήριξε ότι η δικογραφία που σχημάτισε η ΕΛΑΣ παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και κενά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 65χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή λόγω ενός μαχαιριού και ενός αεροβόλου.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, εις βάρος του φερόμενου ως δράστη, που ήταν σύντροφος του 54χρονου θύματος, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (μαχαίρια και φυσίγγια) και παράνομη κατοχή όπλου για θήρα (φλόμπερ).

Τα στοιχεία που έδειξαν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.

Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος. Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.

Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.