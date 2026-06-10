Οι φοιτητές της Πάτρας αντιδρούν στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και επικοινωνούν τις θέσεις τους - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας ακόμη φοιτητικός σύλλογος της Πάτρας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στην προτεινόμενη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή τις διατάξεις που αφορούν το άρθρο 16 και τον χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις θέσεις τους μέσω συνθημάτων και παρεμβάσεων και έντυπου υλικού το οποίο μοίραζαν σε περαστικούς από την πλατεία Γεωργίου, τονίζοντας ότι η δημόσια και δωρεάν παιδεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα και δεν μπορεί, όπως υποστηρίζουν, να αποτελέσει αντικείμενο εμπορευματοποίησης ή θεσμικών αλλαγών. Κεντρικό αίτημά τους παρέμεινε η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, ενώ εξέφρασαν παράλληλα την αντίθεσή τους στο πλαίσιο που προβλέπει τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Όπως αναφέρουν, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την ακαδημαϊκή κοινότητα από τα πρώτα στάδια της συζήτησης, με πανεπιστημιακές αρχές, σχολές, εκπαιδευτικούς φορείς και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να τοποθετούνται κατά των προωθούμενων αλλαγών σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.