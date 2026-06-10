Μητσοτάκης για Σαμαρά: Κάποιοι πνίγονται μόνοι τους στα “ήρεμα νερά”

Αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να εκλέξει νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Το υπό ίδρυση νέο κόμμα Σαμαρά αποτελεί άλλωστε μία πραγματική απειλή για τη ΝΔ, δεδομένου ότι θα απευθυνθεί κυρίως στη δεξιά “γκρίζα ζώνη”. Δηλαδή στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, τους οποίους προσπαθεί να συσπειρώσει η ΝΔ, για να φτάσει αν όχι στην αυτοδυναμία, στο “ψυχολογικό όριο” του 30%.

Ειδικότερα, ο κ.Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στη νέα ΠΕ της ΝΔ, δήλωσε:

“Στέλνουμε σήμερα ένα πεντακάθαρο μήνυμα. Η ΝΔ δε χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε το βηματισμό της. Ακολουθεί σταθερά την αποστολή της να ενώνει τους Έλληνες, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με πράξεις στο πεδίο”.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ερευνητικές γεωτρήσεις, που αναμένεται να ξεκινήσουν, τις πρώτες από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή, και σχολίασε:

“Η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης και σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις κι όχι με συνθήματα*.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Σαμαράς στην πρόσφατη παρέμβαση του στη Βουλή και στην ομιλία του στην Κρήτη, κατά την οποία έδειξε έμμεσα αλλά ξεκάθαρα την πρόθεση του να ιδρύσει νέο κόμμα, διαφώνησε εκ νέου με τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Υποστήριξε επίσης ότι η ΝΔ “έχει χάσει την ψυχή της” και έχει γίνει ένα μεταλλαγμένο κόμμα “που ομνύει περισσότερο απ’ όλους στις παρακαταθήκες του Κώστα Σημίτη, κι όχι των δικών του ηγετών”.

Εκλογές το 2027, αλλά “πατάμε γκάζι”

Ο πρωθυπουργός διέψευσε εκ νέου τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, αλλά ταυτόχρονα έθεσε τη ΝΔ σε εκλογική ετοιμότητα.

Είπε χαρακτηριστικά στον επόμενο γραμματέα της ΝΔ: “Κυρανάκη δε σε περιμένει σπριντ, αλλά μαραθώνιος. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027. Κάθε μέρα μετράει. Θα ξαναγυρίσουμε όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα”. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει τις περιοδείες από τη Ρόδο το Σάββατο που έρχεται.

“Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι, διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη διεύρυνση του κόμματος, φέρνοντας παλιούς φίλους, κερδίζοντας και νέους, συντονίζοντας τις πολλές οργανώσεις μας”, είπε επίσης ο πρωθυπουργός στον κ.Κυρανάκη.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη