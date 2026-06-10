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Στο δρόμο της διάκρισης η Νάπολη Πατρών

Στο δρόμο της διάκρισης η Νάπολη Πατρών

Euro Winners Cup 2026

Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Στιγμές που μένουν στην ιστορία ενός συλλόγου.

Με τη νίκη απέναντι στην GD Alfarim, η Beach Soccer Νάπολη Πατρών ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Euro Winners Cup 2026 με το απόλυτο των νικών, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το 3/3 σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, οι αθλητές, το τεχνικό επιτελείο και όλοι όσοι βρίσκονται δίπλα στην ομάδα απέδειξαν ότι με πίστη, σκληρή δουλειά και ενότητα μπορούν να ξεπεραστούν τα όρια και να επιτευχθούν στόχοι που κάποτε έμοιαζαν μακρινοί.

Η πρωτιά στον όμιλο δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική αγωνιστική επιτυχία. Είναι η επιβεβαίωση της συνεχούς εξέλιξης του συλλόγου και της προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια για να εκπροσωπείται η Πάτρα και η Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού Beach Soccer.

Το ταξίδι στη Ναζαρέ συνεχίζεται. Με την ίδια δίψα, την ίδια ταπεινότητα και την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί κάθε βήμα που κάνουμε γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της Νάπολης Πατρών.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γιάννης Σκούρτας Beach Soccer Νάπολη Πατρών Ευρωπαϊκές διακρίσεις
Sports
Ποδόσφαιρο
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