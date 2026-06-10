Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 11 έως και 17-6-2026

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα το ενδιαφέρον μονοπωλεί η καινούρια ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ "Ημέρα Αποκάλυψης-Disclosure Day"

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από 11 έως και 17 Ιουνίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 20.30 καθημερινά πλην Τρίτης, Αίθουσα 4 στις 19.30 και στις 22.40 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 18.20 και στις 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 22.00 καθημερινά "Disclosure Day - Ημέρα Αποκάλυψης" Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδεί-κνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκα-τομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης. Καταλληλότητα: Κ12 Κατηγορία: Επιστημονική φανατσία Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10/6/2026. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Steven Spielberg. Παίζουν οι ηθοποιοί: Colin Firth, Eve Hewson, Wyatt Russell, Josh O'Connor, Colman Domingo, Jim Parrack, Emily Blunt. Διάρκεια: 145 λεπτά. Το "Disclosure Day" που βγαίνει στις ΗΠΑ στις 12/6 συγκεντρώνει στο rotten tomatoes, ποσοστό 85%.

Αίθουσα 3 στις 20.30 μόνο την Τρίτη 16/6 (Secret Movie Nights) "Obsession - Εμμονή" Αθεράπευτα ρομαντικός και απελπισμένα ερωτευμένος, ένας νεαρός άντρας κάνει μία μαγική ευχή για να βρει ανταπόκριση και να εκπληρώσει το όνειρο του. Πολύ σύντομα θα ανακαλύψει ότι ορισμένες επιθυμίες έχουν ένα νοσηρό και δυσοίωνο τίμημα. Διάρκεια: 108 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026 Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 109 λεπτά. Σκηνοθεσία: Curry Barker. Ηθοποιοί: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 230 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 1 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "Backrooms" Αμερικανικής παραγωγής ταινία επιστημονικής φαντασίας τρόμου του 2026, σε σκηνοθεσία του Kane Parsons, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο μεγάλου μήκους, και σενάριο του Will Soodik που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. “Δεν θα’ πρεπε να είσαι εδώ.” Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει. Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της εταιρείας A24. Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 105 λεπτά Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ, επιστημονική φαντασία. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 28/5/2026. Σκηνοθεσία: Kane Parsons. Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett. Η ταινία έχει φτάσει μέχρι στιγμής σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 216,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το «Backrooms» έχει κόψει έως & τις 7 Ιουνίου 2026, 56.189 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 19.20 καθημερινά "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος-Masters of the Universe" Στην ταινία "Οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος", ο σκηνοθέτης Travis Knight επαναφέρει το θρυλικό franchise στη μεγάλη οθόνη σε αυτήν την επική περιπέτεια. Μετά από 15 χρόνια το Σπαθί της Δύναμης οδηγεί τον Πρίγκιπα Άνταμ (Nicholas Galitzine) πίσω στην Ετέρνια, όπου ανακαλύπτει ότι η πατρίδα του έχει καταστραφεί υπό την σκληρή κυριαρχία του Σκέλετορ (Jared Leto). Για να σώσει την οικογένειά του και τον κόσμο του, ο Άνταμ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις του με τους στενότερους συμμάχους του, την Τίλα (Camila Mendes) και τον Ντάνκαν/Πολεμιστή (Idris Elba), και να αποδεχτεί το αληθινό του πεπρωμένο ως Χι-Μαν — ο πιο ισχυρός άντρας στο σύμπαν. Καταλληλότητα: Κ12 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 4/6/2026. Ηθοποιοί: Idris Elba, Alison Brie, Nicholas Galitzine, Camila Mendes, James Purefoy, Johannes Haukur Johannesson, Charlotte Riley, Morena Baccarin, Jared Leto, Kristen Wiig. Διάρκεια: 132 λεπτά. Να προσθέσουμε πως η ιστορία του franchise των Masters of the Universe ξεκίνησε το 1982 με την εμφάνιση σειράς από action-figures, που το 1985 αποτέλεσαν τους ήρωες της σειράς κινουμένων σχεδίων He-Man and the Masters of the Universe. Το 1985 γυρίστηκε και μια ταινία κινουμένων σχεδίων, με τίτλο The Secret of the Sword ενώ το 1987 ήταν η σειρά της κινηματογραφικής παραγωγής "Masters of the Universe" από τον Gary Goddard με τον Σουηδό action star, Dolph Lundgren στον κεντρικό ρόλο & τους Frank Langella, Courteney Cox που όμως δεν είχε κάνει εμπορική επιτυχία. Διανομή: Feelgood. Η ταινία «Οι Κύριαρχοι του Σύμπαντος» έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της πανελλαδικά, 6.019 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr Στο εξωτερικό το "Masters of the Universe" έχει κάνει εισπράξεις μέχρι στιγμής 56,5 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 2 στις 20.40 και στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 21.50 καθημερινά "Scary Movie" Κωμωδία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026. Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο («Ghostface»), οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Οι Marlon Wayans («Shorty»), Shawn Wayans («Ray»), Anna Faris («Cindy») και Regina Hall («Brenda») ξανασυνεργάζονται στην ταινία Scary Movie και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, origin stories, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό. Τίποτα δεν είναι ιερό. Κανένα κλισέ δεν επιβιώνει. Όλα τα όρια ξεπερνιούνται. Οι Wayans επιστρέφουν για να ακυρώσουν την κουλτούρα της ακύρωσης. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 94 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3/6/2026. Διανομή: Feelgood. Σκηνοθεσία: Michael Tiddes. Ηθοποιοί: Shawn Wayans, Gregg Wayans, Kim Wayans, Benny Zielke, Cameron Scott Roberts, Cheri Oteri, Chris Elliott, Lochlyn Munro, Anna Faris, Marlon Wayans, Regina Hall. Η ταινία έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Οι εισπράξεις στο εξωτερικό ήδη έχουν ξεπεράσει τα 113 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας πήρε πρωτιά στο box office με 21.536 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 19.10 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο, Μάιλς Τέλερ στο ρόλο του μάνατζερ του Μάικλ Τζάκσον, κ.α. Το εξαιρετικά καλογυρισμένο «Michael» (υπέροχη η τελευταία σκηνή όπου τραγουδά σε συναυλία το "Bad") έχει φτάσει πανελλαδικά έως & τις 7 Ιουνίου 2026, τα 213.427 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει πλέον τα 889,3 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Ψαρομουρμούρας-The Pout-Pout Fish" Ταινία ανιμέισον συμπαραγωγής ΗΠΑ και Αυστραλίας 2026 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό-Ricard Cussó. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Νικ Όφερμαν, Νίνα Ογιάμα, Μιράντα Οτο, Έιμι Σεντάρις, Τζόρντιν Σπάρκς, Ρέμι Χι, Μαρκ Κόουλς Σμιθ, Ναζίμ Χουσεΐν, Μελ Μπάτλ. Δύο απροσάρμοστα υδάτινα πλάσματα ξεκινούν ένα αδύνατο ταξίδι για να σώσουν το σπίτι τους. Ένα χαμόγελο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Διανομή από Tanweer. Το σενάριο των Elise Allen, Elie Choufany και Dominic Morris, βασίστηκε στο παιδικό βιβλίο της Deborah Diesen. Διάρκεια: 91 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Evolution - Η Ζόι και τα Ζωάκια της" Όταν μια εξωγήινη ουσία μπλέκει το DNA της Ζόι με των κατοικιδίων της, άνθρωποι και ζώα αλλάζουν ρόλους σε μια τρελή περιπέτεια για να σωθεί ο κόσμος. Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκούρπιδε, Ζάιρα Μουνιόθ Ντομίνγκεθ. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των: Λητώς Αμπατζή, Σοφίας Παναηλίδου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Γιάννη Τσιούτσια, Χρύσας Παπαδοπούλου, Χρήστου Συριώτη, Νέστορα Κοψιδά, Γιάννη Υφαντή, Γεωργίας Ιωαννίδου, Κωνσταντίνου Ρεπάνη, Βασίλη Παπαστάθη. Διάρκεια: 94 λεπτά Διανομή: Tanweer. Η παιδική ταινία «Η Ζόι και τα Ζωάκια της» έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της, σε 35 αίθουσες πανελλαδικά, 1.610 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως το 1 δις δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει ξεπεράσει τα 170.000 εισιτήρια πανελλαδικά.