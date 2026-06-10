Ηράκλειο: Συνελήφθη μεθυσμένος επιβάτης που προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» ένας 30χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Γενεύη προς την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο νεαρός άνδρας φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να μη συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του πληρώματος καμπίνας και να παρενοχλούσε επανειλημμένα άλλους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.