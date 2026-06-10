Πάτρα: Η συγγραφέας Ελένη Πριοβόλου στο Πολύεδρο

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στις 8.30 το βράδυ, θα παρουσιαστεί στο Πολύεδρο στη οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα το τελευταίο βιβλίο της γνωστής συγγραφέως Ελένης Πριοβόλου «Η βίβλος της Ιώβ» που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Για το συγγραφικό της έργο και το τελευταίο της μυθιστόρημα, θα μιλήσουν η Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης - διδάκτωρ ιστορίας και η Μάρω Γαλάνη, performer ποιήτρια – ΕΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην εκδήλωση που αναμένεται με ενδιαφέρον, συμμετέχει & ο Σύνδεσμος Φιλολόγων περιοχής Πατρών.

Η Ελένη Πριοβόλου θα συνομιλήσει με το κοινό & στο τέλος θα υπογράψει βιβλία της σε όσους και όσες της το ζητήσουν.

Στη σκιά του 19ου αιώνα, όπου οι φωνές των γυναικών σπάνια ακούγονται, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μαθαίνει από πολύ νέα να μιλά με ιστορίες. Κόρη μιας ανήσυχης και μεταβατικής εποχής, μεγαλώνει στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσα σε κοινωνικούς περιορισμούς, μητρικές προσδοκίες και μια ακατανίκητη έλξη για τη γραφή. Οι λέξεις της γίνονται καταφύγιο αλλά και πράξη αντίστασης. Μαχόμενη δασκάλα, οπαδός του δημοτικισμού και διανοούμενη, εκπροσωπεί μια γενιά που παλεύει να ισορροπήσει μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά της την οδηγούν αναπόφευκτα σε σύγκρουση με την κλειστή κοινωνία των Ρωμιών της Πόλης, με το καθεστώς των αρχαϊστών Φαναριωτών και με την Εκκλησία, που κηδεμονεύει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Από τη Βλάγκα και το Χάσκιοϊ, στην Αθήνα και τη Σηλυβρία, και από το Βουκουρέστι και τα Καρπάθια, στο Μελένικο, στη Θεσσαλονίκη και τη Βιέννη, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου μάχεται για τη γυναίκα, για τη γλώσσα και την ανθρωπιστική παιδεία και ζει μια ζωή γεμάτη κινδύνους, ταγμένη στα συμφέροντα του γένους, λίγο πριν ξεσπάσει ο αιματηρός Μακεδονικός Αγώνας.

Ένα μυθιστόρημα για τη δύναμη της γραφής, τη σιωπή που γίνεται κραυγή και τη μνήμη που επιμένει.

Η Ελένη Πριοβόλου έχει γεννηθεί στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου.

Η Ελένη Πριοβόλου θεωρείται μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες, όσο και ανήσυχες συγγραφικές παρουσίες της εποχής μας.

Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι μέλος του Δικτύου κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «η φωνή της». Έχει καταθέσει είκοσι πέντε (25) βιβλία για παιδιά και εφήβους, δέκα μυθιστορήματα για μεγάλους, μία νουβέλα και ένα βιβλίο με διηγήματα, ενώ έχει συμμετάσχει και στους συλλογικούς τόμους Θερινοί έρωτες, Η φωνή της, Εκατό και είκοσι φωνές, Δεν έχουμε οξυγόνο.

Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2024) για το μυθιστόρημά της "Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή", με το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ (2010) για το μυθιστόρημά της "Όπως ήθελα να ζήσω", με το Βραβείο Λογοτεχνικού Βιβλίου για Μεγάλα Παιδιά του περιοδικού Διαβάζω (2009) για το βιβλίο της "Το σύνθημα" και με το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το Φως σε μαύρο ουρανό, το οποίο επιλέχθηκε επίσης από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη του Μονάχου ανάμεσα στα διακόσια καλύτερα βιβλία της κατηγορίας του και αναρτήθηκε στον Τιμητικό Πίνακα της IBBY για το έτος 2022.