Πάτρα: Θλίψη για τον 47χρονο Γεώργιο Σακκά

Κηδεύεται την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών
Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στην τοπική κοινωνία το δυσάρεστο νέο ότι έφυγε από τη ζωή στα 47 του χρόνια ο συμπολίτης Γεώργιος Σακκάς.
Ο θάνατος του σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο Γεώργιος Σακκάς νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο "Ο Άγιος Ανδρέας" όπου και απεβίωσε.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.
Εν ζωή είναι οι γονείς του Μαρία Σακκά & Θωμάς Ζέρβας, και η αδελφή του Ελένη Σακκά.
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