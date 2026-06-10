Πάτρα: Θλίψη για τον 47χρονο Γεώργιο Σακκά

Θλίψη και συγκίνηση σκόρπισε στην τοπική κοινωνία το δυσάρεστο νέο ότι έφυγε από τη ζωή στα 47 του χρόνια ο συμπολίτης Γεώργιος Σακκάς.

Ο θάνατος του σύμφωνα με πληροφορίες, οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ο Γεώργιος Σακκάς νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο "Ο Άγιος Ανδρέας" όπου και απεβίωσε.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών.

Εν ζωή είναι οι γονείς του Μαρία Σακκά & Θωμάς Ζέρβας, και η αδελφή του Ελένη Σακκά.