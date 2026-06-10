Καιρός: “Φρένο” στο καλοκαίρι: Έρχεται διήμερη κακοκαιρία “εξπρές” - Η ανάρτηση Κολυδά

Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Κολυδάς, δεν μιλάμε για μια κλασική, ομοιόμορφη κακοκαιρία αλλά για ένα κλασικό “επεισόδιο θερινής αστάθειας” που χρειάζεται προσοχή.

Όσο για τον υδράργυρο, η κατηφόρα θα ξεκινήσει αρχικά από τα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα της χώρας, πριν επηρεάσει στη συνέχεια και τις νοτιότερες περιοχές.

Μάλιστα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους πολύ έντονα, ενώ ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι δεν αποκλείονται οι χαλαζοπτώσεις και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, οι ψυχρές αυτές μάζες θα μας έρθουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η αλλαγή αυτή θα προκαλέσει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα αλλά και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Νέες ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να εισβάλουν στη χώρα μας την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί τους αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους, βροχές, μπόρες, ακόμα και ισχυρές καταιγίδες.

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς το καλοκαίρι κάνει προσωρινά πίσω και τη θέση του παίρνει μια κακοκαιρία “εξπρές”.

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Από την Παρασκευή και μετά διαμορφώνεται μια σαφής αλλαγή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατεβαίνουν από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και σταδιακά επηρεάζουν και τη χώρα μας.

Στο επίπεδο των 500 hPa, δηλαδή σε ύψος περίπου 5,5 χιλιομέτρων, η προσέγγιση ψυχρότερου αέρα ενισχύει την αστάθεια. Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα ανώτερα στρώματα και τη θερμή επιφάνεια ευνοεί την ανάπτυξη νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης, βροχών και καταιγίδων.

Στα 850 hPa, περίπου στα 1.500 μέτρα, διακρίνεται η υποχώρηση των θερμών αερίων μαζών και η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή θα γίνει πιο αισθητή αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα και στη συνέχεια νοτιότερα. Το Σάββατο η πτώση θα είναι πιο γενικευμένη, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Στο τμήμα του υετού, τα φαινόμενα ενισχύονται από την Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και ορεινή Πελοπόννησο. Λόγω της αστάθειας, τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, αλλά κατά τόπους έντονα, με ισχυρή βροχή, αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα δυνατές ριπές ανέμου.

Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο και βορειοδυτικό ρεύμα, κυρίως στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συμβάλουν επιπλέον στην πτώση της θερμοκρασίας και στη βελτίωση της αίσθησης της ζέστης.

Συνολικά, δεν πρόκειται για ομοιόμορφη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, αλλά για επεισόδιο θερινής αστάθειας. Η προσοχή δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην πτώση της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, στους κεραυνούς και στις απότομες ριπές ανέμου.

Ο καιρός την Πέμπτη 11/06

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 12/06

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, βαθμιαία στα πελάγη τοπικά 6 και στο βόρειο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο 13/06

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στην Κρήτη οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή 14/06

Στα βορειοανατολικά και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.