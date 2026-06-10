Στην OTA EXPO 2026 ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Πάνος Σακελλαρόπουλος

Συνδέοντας την τουριστική ανάπτυξη με την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, του πολιτισμού και των αυθεντικών εμπειριών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, στην OTA EXPO 2026.

Συγκεκριμένα έλαβε μέρος στη συζήτηση στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων», που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείον Αθηνών, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται στην προβολή ενός τόπου, αλλά επικεντρώνεται στη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών για τον επισκέπτη.

Όπως τόνισε, η Δυτική Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό με πολλαπλές ταυτότητες, που συνδυάζει μοναδικά τη θάλασσα, τη φύση, τον πολιτισμό, την ιστορία, τη γαστρονομία και την παραγωγική της παράδοση. Από την Αρχαία Ολυμπία και τον Επικούριο Απόλλωνα μέχρι τα παράλια του Ιονίου, τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, τα ορεινά τοπία της Αχαΐας και τις γεύσεις της τοπικής αγροδιατροφής, η περιοχή διαθέτει όλα τα στοιχεία που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης.

«Ο τουρισμός δεν είναι μόνο αριθμοί και αφίξεις. Είναι ταυτότητα, πολιτισμός, εμπειρίες και ποιότητα ζωής. Μέσα από συνέργειες χτίζουμε έναν σύγχρονο, βιώσιμο και εξωστρεφή τουριστικό προορισμό που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σακελλαρόπουλος.

Από τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, συμμετείχαν επίσης τα στελέχη Γιολάντα Δελή και ο Μάριος Καρπέτας.