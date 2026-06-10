Αίγιο: Το βίντεο-ντοκουμέντο, οι αντιφάσεις του 65χρονου και τα στοιχεία που ερευνούν οι Αρχές - «Θα τον κυνηγήσω μέχρι τέλους» λέει η αδερφή της 54χρονης

Σημαντικό βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί που ερευνούν το διπλό φονικό στο Αίγιο, το οποίο «έδωσε» σημαντικές πληροφορίες για το τι πραγματικά συνέβη στο σπίτι που δολοφονήθηκαν άγρια μάνα και γιος στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την πρώτη στιγμή οι Αρχές κατάσχεσαν υλικό από κλειστό κύκλωμα επιτήρησης που υπάρχει στην γειτονιά. Όταν ενημερώθηκαν από τον ιατροδικαστή πως η διπλή δολοφονία έγινε στο διάστημα 5-6 τα ξημερώματα, τότε είδαν καρέ – καρέ το υλικό ώστε να διαπιστώσουν αν κάποιος μπήκε στο σπίτι ή αν βγήκε από αυτό, το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στο υλικό από κάμερα ασφαλείας δεν προκύπτει καμία ύποπτη κίνηση έξω από το σπίτι. Μάλιστα, το σενάριο πως κανένας δεν διέρρηξε το σπίτι ενισχύεται από το γεγονός πως από την πρώτη στιγμή δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης ή έρευνας μέσα στο σπίτι, ενώ δεν έλειπε κανένα αντικείμενο αξίας.

Οι αντιφάσεις

Κάτι που «χτύπησε κόκκινο» κατά τη διάρκεια της παραμονής του 65χρονου στο Τμήμα Ασφαλείας Αιγιαλείας ήταν οι συνεχείς αντιφάσεις στις οποίες «έπεφτε» και, μάλιστα, για αρκετά σημαντικά «γεγονότα» του μοιραίου ξημερώματος.

Αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο 65χρονος είχε πει στους αστυνομικούς πως κάποια στιγμή πολύ νωρίς το πρωί ξύπνησε και πήγε μέχρι την κουζίνα του σπιτιού. Τότε, όπως, είπε στους αστυνομικούς δεν διαπίστωσε την παρουσία κανενός ανθρώπου μέσα στο σπίτι και είπε πως και η 54χρονη και ο 26χρονος, τα δύο θύματα του φονικού, ήταν στα κρεβάτια τους και κοιμόντουσαν.

Λίγο αργότερα, όμως, ο 65χρονος φέρεται να ανασκεύασε και να είπε ενώπιον των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. πως δεν ξύπνησε καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας και πως όταν ξύπνησε αντίκρυσε τον 26χρονο νεκρό στο κρεβάτι του και την 54χρονη μαχαιρωμένη και μέσα σε «λουτρό αίματος» στο πάτωμα.

Το οινόπνευμα

Αστυνομικές πηγές, επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές πως ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την διπλή ανθρωποκτονία, ανέδυε μία έντονη οσμή οινοπνεύματος.

Παρά το γεγονός πως ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης άτυχης γυναίκας δεν υποβλήθηκε σε εξέταση ώστε να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, δεν μπορεί, μέχρι στιγμής, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η μυρωδιά του οινοπνεύματος να ήταν αποτέλεσμα μία απέλπιδας προσπάθειας να εξαφανιστούν ίχνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, ερευνάται και το ζήτημα της πλυμένης μπλούζας που είχε ίχνη αίματος και εικάζεται από τους αστυνομικούς πως ανήκει στον 65χρονο.