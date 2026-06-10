Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ}

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/6/2026 & ΩΡΑ 12 μεσ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΥΔΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής), ΤΗΛ.: 2610.430.141,

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τoν αγαπημένo μας υιό, αδελφό & θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΚΚΑ

ΕΤΩΝ:47

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαρία Σακκά & Θωμάς Ζέρβας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Ελένη Σακκά & Αθανάσιος Μουγκογιάννης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Μαριδώρα, Χαράλαμπος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝ. ΧΑΛΚΙΔΗ

(ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο.Τ.Ε)

ΕΤΩΝ 58

Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών.

Η μητέρα της: Άννα Χαλκίδη

Τα αδέλφια της: Χαράλαμπος & Άντα Χαλκίδη, Θωμάς και Αλεξία Χαλκίδη, Όλγα & Δημήτρης Τσουκαλάς, Σάββας & Γεωργία Χαλκίδη

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΑΡΑΒΗΡΑ

ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗ - ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΡΑΒΗΡΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

Ετών 76

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Ράχης. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 17:30 μ.μ.

Η σύζυγος: Ευαγγελία

Τα τέκνα: Ασημίνα & Γεώργιος Κολλιας, Παναγιώτης & Μαρία Αγγελοπούλου, Ιωάννα & Στέλιος Μπακούλιας

Τα αδέλφια: Χρήστος & Μαρία Αγγελοπούλου, Πηνελόπη (χήρα) Ανδ. Αναστασόπουλου, Ειρήνη (χήρα) Σπυρ. Αγγελοπούλου, Γεωργία (χήρα) Αγγ. Αγγελοπούλου

Τα εγγόνια: Μελπομένη, Παναγιώτης, Ανδρέας, Ανδρέας, Γεώργιος, Φαίδρα, Μαρία, Ευαγγελία, Ανδρέας - Σπάρτακος

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος

Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793

Κιν.: 6978 074598.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΝΗ

(ΕΤΩΝ 82)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12/6/2026 & ώρα 11.40 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΝΗ

Τα παιδιά: ΚΩΣΤΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ο εγγονός: ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Οι λοιποί συγγενείς

Τα ανίψια

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

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