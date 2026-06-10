Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΓΕΩΡ. ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ}
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/6/2026 & ΩΡΑ 12 μεσ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ (Β’) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ, ΛΥΔΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31, ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής), ΤΗΛ.: 2610.430.141,
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας υιό, αδελφό & θείο
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΚΚΑ
ΕΤΩΝ:47
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παραλίας Πατρών}.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Μαρία Σακκά & Θωμάς Ζέρβας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Ελένη Σακκά & Αθανάσιος Μουγκογιάννης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Μαριδώρα, Χαράλαμπος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝ. ΧΑΛΚΙΔΗ
(ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο.Τ.Ε)
ΕΤΩΝ 58
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Κοιμητηρίου Πατρών.
Η μητέρα της: Άννα Χαλκίδη
Τα αδέλφια της: Χαράλαμπος & Άντα Χαλκίδη, Θωμάς και Αλεξία Χαλκίδη, Όλγα & Δημήτρης Τσουκαλάς, Σάββας & Γεωργία Χαλκίδη
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΑΡΑΒΗΡΑ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΝΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΡΑΒΗΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Ι. Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
Ετών 76
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 11-6-2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Ράχης. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 17:30 μ.μ.
Η σύζυγος: Ευαγγελία
Τα τέκνα: Ασημίνα & Γεώργιος Κολλιας, Παναγιώτης & Μαρία Αγγελοπούλου, Ιωάννα & Στέλιος Μπακούλιας
Τα αδέλφια: Χρήστος & Μαρία Αγγελοπούλου, Πηνελόπη (χήρα) Ανδ. Αναστασόπουλου, Ειρήνη (χήρα) Σπυρ. Αγγελοπούλου, Γεωργία (χήρα) Αγγ. Αγγελοπούλου
Τα εγγόνια: Μελπομένη, Παναγιώτης, Ανδρέας, Ανδρέας, Γεώργιος, Φαίδρα, Μαρία, Ευαγγελία, Ανδρέας - Σπάρτακος
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος
Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793
Κιν.: 6978 074598.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΛΕΝΗ
(ΕΤΩΝ 82)
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12/6/2026 & ώρα 11.40 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Η σύζυγος: ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΕΝΗ
Τα παιδιά: ΚΩΣΤΑΣ & ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ο εγγονός: ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Οι λοιποί συγγενείς
Τα ανίψια
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.
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