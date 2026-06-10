Μανόλης Κορρές: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών ο κορυφαίος αρχιτέκτονας και αναστηλωτής της Ακρόπολης

Tην Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 στις 19:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης» του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης του διακεκριμένου Αρχιτέκτονα παγκόσμιας εμβέλειας, Ακαδημαϊκού και Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Μανόλη Κορρέ σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν Καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λοιπά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτήτριες και φοιτητές του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και όχι μόνο, καθώς και προσωπικότητες του πολιτιστικού κόσμου και οικείοι του τιμώμενου, οι οποίοι παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκδήλωση και την εξαίρετη ομιλία του κ. Κορρέ.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Μπούρα, ο οποίος με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά εκτίμηση και αίσθημα τιμής καλωσόρισε τον κύριο Μανόλη Κορρέ. Στην τοποθέτησή του ο Πρύτανης του Ιδρύματος, σκιαγράφησε την προσωπικότητα του τιμώμενου, ενώ αναφέρθηκε στην ουσία της Τελετής Επιτιμοποίησης και της ιδιαίτερης στιγμής για το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η απονομή του ύψιστου ακαδημαϊκού τιμητικού τίτλου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή ενός Πανεπιστημίου. Είναι η στιγμή κατά την οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα αναγνωρίζει και τιμά προσωπικότητες που, με το έργο, τη γνώση, την αφοσίωση και το ήθος τους, υπερβαίνουν τα όρια του επιστημονικού τους πεδίου και προσφέρουν πολύτιμο έργο στον πολιτισμό, την επιστήμη και την κοινωνία.»

«Ο Μανόλης Κορρές συγκαταλέγεται αναμφίβολα μεταξύ των κορυφαίων μορφών της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στον τομέα της μελέτης, της τεκμηρίωσης και της αποκατάστασης των μνημείων. Η πολυδιάστατη επιστημονική του πορεία, η πρωτοποριακή του έρευνα, η βαθιά γνώση της αρχαίας οικοδομικής τέχνης και η καθοριστική συμβολή του στα έργα αναστήλωσης της Ακρόπολης και ιδιαίτερα του Παρθενώνα, έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην προστασία και ανάδειξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.»

Ο Πρύτανης συνέχισε υπογραμμίζοντας τη σπάνια συνθετική ικανότητα του κ. Κορρέ, ο οποίος με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα πορεύθηκε στο συναρπαστικό κόσμο της Αρχιτεκτονικής στο διάβα των ετών. Πιο συγκεκριμένα, ο τιμώμενος κατόρθωσε να συνδυάσει την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία, την ιστορία της τεχνολογίας, τη δομική ανάλυση και την κατασκευαστική γνώση, αναδεικνύοντας νέες προσεγγίσεις στην κατανόηση των μεγάλων μνημείων του ελληνικού πολιτισμού. Το έργο του αποτελεί πρότυπο επιστημονικής ακρίβειας, δημιουργικής σκέψης και αφοσίωσης στην αλήθεια της έρευνας.

Μετά τον χαιρετισμό του Πρύτανη, η εκδήλωση συνεχίστηκε με το χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιου Λαμπέα. Την παρουσίαση του συνολικού έργου και της προσωπικότητας του τιμώμενου πραγματοποίησε ο Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ. Πέτρος Κουφόπουλος, ο οποίος παρουσίασε με τεκμηριωμένα στοιχεία την προσωπικότητα του κ. Κορρέ λόγω της συνεργασίας τους.

Η αναγόρευση του κ. Μανόλη Κορρέ σε Επίτιμο Διδάκτορα πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Καθηγητή Ιωάννη Αίσωπο, ενώ την περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο και την επίδοση του μεταλλίου του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβε ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Μανόλη Κορρέ με τίτλο: «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου», ο οποίος μέσω μιας σειράς διαφανειών με σχέδια και αρχιτεκτονικές μακέτες του, μας ταξίδεψε πίσω στο χρόνο, ζωντανεύοντας το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού ή περισσότερο γνωστό ως Ηρώδειο στην πρωταρχική του μορφή, όπως ήταν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Τόνισε την αξία της παρατηρητικότητας, η οποία σε συνδυασμό με την βαθιά γνώση και κατάκτηση της βιβλιογραφίας είναι σημαντικά εργαλεία για την εξερεύνηση τόσο του τρόπου δημιουργίας του μεγαλεπήβολου Ωδείου όσο και λοιπών Μνημείων.

Το περιεχόμενο της ομιλίας αλλά και ο τρόπος παρουσίασης και τεκμηρίωσης των δεδομένων από τον κ. Κορρέ κέντρισε το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσίαση θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια «βόλτα» στους πρόποδες του βράχου της Ακροπόλεως με οδηγό τον Αρχιτέκτονα κ. Κορρέ, που μελέτησε και συνεχίζει να μελετά και να εξερευνά κάθε πτυχή των μνημείων με τόση αγάπη και αφοσίωση για το επιστημονικό και ερευνητικό αντικείμενό του.

Ο κ. Κορρές ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για την μεγάλη τιμή. Βέβαια, δήλωσε ότι «τέτοιες τιμές δεν εμπήγουν μόνο μια προσφορά αλλά μία προσθήκη αισθήματος καθήκοντος πέραν της υπάρχουσας ευθύνης».

Η βραδιά έριξε αυλαία με τον κ. Κορρέ να συνομιλεί με το κοινό για Αρχιτεκτονική, Μνημεία και Πολιτισμό, ενώ δόθηκε το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση αναφορικά με την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά.