Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14-6-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜ. ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΩΝ 68 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΑ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΚΛΕΛΙΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΘΕΩΝΗ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - 6 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΟΒΡΥΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ χήρας ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΚΑΒΑ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΚΑΒΑ ΒΛΑΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΒΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΝΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΠΩΛΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΡΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΟΦΙΑ χήρα ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΣΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 - 6 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΥΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 67 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΡΩΠΑΪΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΛΙΑ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΦΑΙΔΡΑ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΘΕΙΑΣ ΚΑΤΙΝΑΣ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) χήρα ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΚΥΡΙΑΚΟΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ, ΕΛΕΝΗ κ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α Τ Α Δ Ι Σ Ε Γ Γ Ο Ν Α Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΛΕΞΗ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΣΑΡΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 13-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ (χήρας) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΔΑΝΑΗ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ. Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΛΑΣΚΕΡΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΩΣΤΕΛΟΥ Το Σάββατο 13-6-2026 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών, τελούμε το 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπημένη μας μητέρας, γιαγιάς, θείας. Τα παιδιά της Οι εγγονές Οι λοιποί συγγενείς. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 13/6/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μπεγουλακίου Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 69) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε και ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Ο αδελφός του: Αριστείδης Αποστολόπουλος Τα ανίψια του: Δημήτριος (Ιερέας) και Σταυρούλα (Πρεσβυτέρα) Αποστολοπούλου Τα εγγόνια του Οι εξάδελφοι Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501. Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444 ΚΙΝ.: 6932 885964. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 13/6/2026 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ συζ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΑΓΑ ΕΤΩΝ 76 Ο σύζυγος: Ανδρέας Τα παιδιά της: Γεώργιος και Ελένη, Σωτήριος και Μαλβίνα Τα εγγόνια της: Χρυσούλα,. Αικατερίνη Τα αδέλφια της: Αθανάσιος Σαλάγας, Βασίλειος και Αντιγόνη Σαλάγα, Νικόλαος και Γωγώ Σαλάγα, Ανδρομάχη χήρα Χρηστου Κόττη, Θεώνη και Άγγελος Γαλανόπουλος, Ευθυμία Κουράτου. Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΕΥΑΓΓ. ΚΟΤΣΟΚΟΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ OI ANEΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΑ ΕΤΩΝ 62 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κούμπερι Αχαΐας, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 69 Παρακαλούμε όλους όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν μαζί μας Τα αδέλφια του: Γιώργος και Ανδριάνα Κανελλακοπούλου, Μαρία Κανελλακοπούλου, Σπυριδούλα χήρα Νικ. Κανελλακόπουλου, Καλλιόπη χήρα Θεοδ. Κανελλακόπουλου Τα ανίψια του: Χρήστος και Ελένη, Βασιλική και Ιωάννης, Μαρία και Οδυσσέας, Ανδρέας και Ελένη, Άννα-Μαρία και Λεωνίδας Οι λοιποί συγγενείς. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»: α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/6/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 55 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΣΟΣ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/6/2026 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΛΕΚΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ) ΕΤΩΝ 78 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΠΙΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΓΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΜΠΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ, ΑΔΕΛΦΗΣ κ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΤΩΝ 89 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α: ΑΝΤΩΝΙΟΣ κ ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΙΔΗΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ χήρα ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΛΑΜΠΗ ΤΣΙΛΗΡΑ. Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΝΙΚ. TEPEZAKH ΕΤΩΝ 77 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Παντάνασσας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΦΙΦΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΕΤΩΝ 96 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΚΚΟΒΙΚΑ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 84 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΟΝΔΥΛΩ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΡΜΑΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΤΟΜΑΤΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΤΟΜΑΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΝΑ, ΘΑΝΟΣ, ΒΑΛΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΕΤΩΝ 72 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ (χήρα) ΟΔΥΣ. BALLIAJ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΗΛΥ (Αβάπτιστο), ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14/6/2026 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλείκων Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΓΚΟΥ (ΕΤΩΝ 88) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Ευανθία Τα παιδιά: Σοφία & Νικόλαος Καρπής, Αντιγόνη & Δημήτριος Παπαδόπουλος, Νικόλαος & Κωνσταντίνα Κόγκου, Αναστάσιος Κόγκος. Τα εγγόνια: Δημήτριος, Παναγιώτης, Κωνσταντίνος Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14/6/2026 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, Άνω Αγίας Μαρίνας Τριταίας, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 78) Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε & ενώσετε μαζί μας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις Τα παιδιά του: Κωνσταντίνος & Θέκλη, Γεώργιος Η εγγονή του: Μάρθα Τα αδέλφια του: Σπύρος & Αγγελική, Ηλίας Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 324501. Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444 ΚΙΝ.: 6932 885964. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 14-6-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (χήρας) ΔΙΟΝ. ΦΩΚΑ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ, ΕΛΕΝΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΗΣΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΘΩΜΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΕΤΩΝ 82 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΕΥΘΥΜΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΝΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 97 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] --------------------