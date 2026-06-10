Φλόριντα: Σοκαριστικό βίντεο με επίθεση καρχαρία - Άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Βίντεο με τις δραματικές στιγμές - Σκληρές εικόνες
Κόβει την ανάσα βίντεο που δείχνει την επίθεση καρχαρία σε άνδρα που σημειώθηκε στη Φλόριντα.
Ο άνδρας, εργαζόμενος σε ναυτική βάση να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η επίθεση έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026) στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City στη Φλόριντα, έναν χώρο αναψυχής που χρησιμοποιείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με αξιωματούχους της βάσης, ο άνδρας κολυμπούσε κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν του επιτέθηκε ο καρχαρίας.
Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την επίθεση του καρχαρία και τον άντρα να φωνάζει απεγνωσμένα «βοήθεια».
ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο HCA Gulf Coast Hospital, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και στα δύο χέρια και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.
Το θύμα έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως άνδρας πολιτικός υπάλληλος, περίπου 25-30 ετών, ο οποίος εργαζόταν στη βάση τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Συνάδελφός του που κολυμπούσε δίπλα του δεν τραυματίστηκε.
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