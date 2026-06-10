Φλόριντα: Σοκαριστικό βίντεο με επίθεση καρχαρία - Άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Κόβει την ανάσα βίντεο που δείχνει την επίθεση καρχαρία σε άνδρα που σημειώθηκε στη Φλόριντα.

Ο άνδρας, εργαζόμενος σε ναυτική βάση να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επίθεση έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.06.2026) στη μαρίνα της Naval Support Activity (NSA) Panama City στη Φλόριντα, έναν χώρο αναψυχής που χρησιμοποιείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με αξιωματούχους της βάσης, ο άνδρας κολυμπούσε κοντά στη μαρίνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν του επιτέθηκε ο καρχαρίας.

Βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε ευρέως στα social media δείχνοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την επίθεση του καρχαρία και τον άντρα να φωνάζει απεγνωσμένα «βοήθεια».

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