Δολοφονία Δασκαλάκη: Τον χτύπησαν με γκλίτσες - Στη δικογραφία του Γιακουμάκη το όνομα του ενός κατηγορούμενου

«Φως» στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, προσπαθούν να ρίξουν οι αρχές.

Για την δολοφονία του 49χρονου προέδρου Απεσωκαρίου, συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίες 59, 57 και 32 ετών, ανάμεσά τους ένας πατέρας και ο γιος του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις την 1η Μαρτίου – ωστόσο κανείς δεν ξέρει από ποιον ή από τι προκλήθηκαν – και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από 21 μέρες νοσηλείας στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, που είχε την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες. Κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι τα προβλήματα από ανεξέλεγκτη βόσκηση και καταπάτηση ιδιοκτησιών αποτελούν διαχρονικό ζήτημα στην περιοχή και είχαν αποτελέσει αφορμή για επανειλημμένες συγκρούσεις με τον 49χρονο με τέτοιες πρακτικές.

Μάλιστα, ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων φέρεται να είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Γιάννενα το 2015. Σύμφωνα την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, καθώς και με με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών του 49χρονου, προέκυψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται τρεις κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, ενώ οι άλλοι 2 κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον άτυχο 49χρονο κατόπιν δικής του παρότρυνσης με γκλίτσες. Ο 59χρονος και ο 32χρονος γιος του 57χρονου ηθικού αυτουργού φέρονται να επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, περίπου στις 11:22 με 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου, προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο).

Σήμερα το πρωί (10.06.2026), η Αστυνομία πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Μεσσαράς και της ΟΠΚΕ, κατά την οποία προσήχθησαν και συνελήφθησαν οι τρεις εμπλεκόμενοι. Κατά την διάρκεια των ερευνών στο σπίτι και τα ποιμνιοστάσια του 57χρονου κτηνοτρόφου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία κυνηγετική καραμπίνα μάρκας Mossberg διαμετρήματος 12GA με 14 φυσίγγια, την οποία κατείχε παράνομα και χωρίς να τηρεί τους κανόνες ασφαλούς φύλαξης.

Ένα μαχαίρι συνολικού μήκους 27 εκατοστών.

Πολλαπλά φυσίγγια διαμετρήματος 12GA.

Δύο ποιμενικές ράβδοι (μία από ΙΧ αυτοκίνητο συζύγου του και μία από ποιμνιοστάσιο).

Κατά την καταμέτρηση των ζώων του διαπιστώθηκε ότι κατέχει 679 προβατοειδή, εκ των οποίων τα 160 δεν έφεραν ενώτια (κωδικό εκμετάλλευσης).

Σε έρευνες στα ποιμνιοστάσια του κτηνοτρόφου βρέθηκαν δύο ποιμενικές ράβδοι, ενώ σε άλλο σημείο εντοπίστηκαν 7 κριοί και 56 αρνιά χωρίς ενώτια. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατάσχεσαν οι αρχές.

Στο σπίτι του 32χρονου γιου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο παραδοσιακά κρητικά μαχαίρια με ξύλινες θήκες

κοκάλινες λαβές

ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τυχόν άλλων αδικημάτων.

Το χρονικό

Εκείνο το πρωί, ο 49χρονος μετέφερε με το μηχανάκι του σε χωράφι έναν εργάτη και έφυγε για να του φέρει καφέ. Στη συνέχεια ο άνδρας κατευθύνθηκε προς το χωράφι του, στο οποίο έχει ελιές, για να συναντήσει τον εργάτη που βρισκόταν εκεί και δούλευε. Ωστόσο, η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, αφού στη διαδρομή, ο Αλέκος Δασκαλάκης τραυματίστηκε λίγα μέτρα πριν φτάσει το χωράφι, ενώ επέστρεφε με τους καφέδες που είχε αγοράσει. Στο σημείο μάλιστα, βρέθηκαν πεταμένα κάτω ο καφές και το σάντουιτς που είχε προμηθευτεί.

Ο 49χρονος κατάφερε να επιστρέψει σπίτι του, φέροντας ήδη τραύματα στο κεφάλι. Χωρίς να πει κουβέντα στην σύζυγό του, προσπαθεί να συνεχίσει να κάνει τις συνηθισμένες δουλειές στο σπίτι του. Αποφάσισε να κατέβει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο, από όπου επέστρεψε και αφού ένιωσε ατονία και έντονη ζάλη έκατσε στον καναπέ του.

Η σύζυγός του τον είδε με αίματα στο πρόσωπο και τη μύτη και κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Εκείνος ισχυρίστηκε ότι έπεσε, ενώ άρχισε να χάνει και τις αισθήσεις του. Αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, οι γιατροί τον διασωλήνωσαν αλλά ο 49χρονος τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, 21 μέρες μετά.

Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.

Ο Αλέκος Δασκαλάκης δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού.

Άγνωστο παραμένει το τι μεσολάβησε, για το πώς άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του για το τραύμα του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

πηγή newsit.gr