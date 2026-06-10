Οδηγός στο Ίλιον χτύπησε γυναίκα οδηγό για μια προτεραιότητα, ενώ στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το παιδί της

Όπως υποστήριξε η γυναίκα οδηγός, δεν μπορούσε να υποχωρήσει καθώς το πίσω μέρος του οχήματός της θα έβγαινε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Από την πλευρά του, ο άλλος οδηγός φέρεται να αρνήθηκε και αυτός με την σειρά του να κάνει όπισθεν, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσής στα όρια των δήμων Ιλίου και Καματερού, όταν δύο οχήματα που κινούνταν σε αντίθετα βρέθηκαν αντιμέτωπα, χωρίς κανείς από τους δύο οδηγούς να δείχνει πρόθυμος να κάνει όπισθεν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Αποτροπιασμό προκαλεί ένα περιστατικό βίας στο Ίλιον, όπου άνδρας οδηγός γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, μπροστά μάλιστα στο ανήλικο παιδί της, μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο άνδρας να βγαίνει από το όχημά του και να απευθύνεται στη γυναίκα, κάνοντας παρατηρήσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε εισέλθει στον στενό δρόμο καθώς όπως είπε ο ίδιος είναι επαγγελματίας οδηγός και πως έχει κάνει εγχείρηση στον τένοντα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όταν η οδηγός τού ζήτησε να κάνει πίσω ώστε να λυθεί η εμπλοκή και ότι δεν πρέπει να οδηγεί αφού δεν μπορεί, ο άνδρας φέρεται να εξοργίστηκε. Αφού πλησίασε το αυτοκίνητό της, κατευθύνθηκε προς το παράθυρο του οδηγού και της έριξε γροθιά στο πρόσωπο, χτυπώντας την στο μάτι. Τη στιγμή της επίθεσης, στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της γυναίκας.

Οι φωνές των περιοίκων δεν στάθηκαν αρκετές για να τον σταματήσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης επέστρεψε στο όχημά του, έκανε όπισθεν και αποχώρησε από το σημείο.

Περίοικοι κατέγραψαν τα στοιχεία του οχήματος και τα παρέδωσαν στην Αστυνομία, η οποία κλήθηκε άμεσα στο σημείο. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τον εντοπισμό του άνδρα.

Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο μάτι και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, όπως και το ανήλικο παιδί της που έγινε μάρτυρας της βίαιης επίθεσης. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη.