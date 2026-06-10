Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πιλότος» για το μέλλον της Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ξεκίνησαν οι τεχνικές συναντήσεις με τον ΟΟΣΑ

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εκπροσώπων της Κυβέρνησης, ξεκίνησαν σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στην Πάτρα, οι τριήμερες συναντήσεις εργασίας για τη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής περιφερειακού μετασχηματισμού της χώρας για την περίοδο μετά το 2027, αναφέρει σε αννακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρει, επιλέχθηκε τιμητικά ως «Περιφέρεια-Πιλότος» για την εκπόνηση της εξειδικευμένης μελέτης «Προς μια Στρατηγική Περιφερειακού Μετασχηματισμού για την Ελλάδα μετά το 2027».Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση των θετικών αποτελεσμάτων που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, καθώς και της συστηματικής προόδου που υπάρχει και προσφέρει μία ισχυρή βάση για τον σχεδιασμό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, καλωσόρισε τα στελέχη του διεθνούς οργανισμού και παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας μέχρι το 2028, τονίζοντας ότι συμπίπτει απόλυτα με τις προτεραιότητες που και ο ΟΟΣΑ θέτει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται στην Περιφέρεια από το 2019 μέχρι σήμερα, δεν αποσκοπεί μόνο στο να καλυφθούν τα ελλείμματα των προηγούμενων ετών, αλλά στο να βρεθεί η Δυτική Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών περιφερειών, ως ισότιμος συνομιλητής και συνδιαμορφωτής ενός βιώσιμου μέλλοντος, στο κέντρο του οποίου υπάρχει ο πολίτης. «Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας ότι καμία αναπτυξιακή στρατηγική δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν γίνεται για τον πολίτη, με τον πολίτη συμμέτοχο» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Φαρμάκης.

Ακόμα, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί επί της ουσίας, ένα απτό και πλήρως υλοποιήσιμο πρόγραμμα που δείχνει ότι η επιλογή της Περιφερειακής Αρχής για πράξεις και άμεσα αποτελέσματα, είναι ξεκάθαρη. «Δεν είμαστε εδώ για να διαμορφώνουμε καταλόγους καλών προθέσεων, ούτε να προσθέτουμε αόριστες υποσχέσεις. Όλα αυτά ανήκουν στις συνταγές που οδήγησαν τη Δυτική Ελλάδα σε μεγάλη υστέρηση και αποτελούν τους μεγάλους εχθρούς της δικής μας τακτικής», τόνισε μεταξύ άλλων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Πανεπιστημίων, των Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων της περιοχής θα διαβουλευτούν με τα κλιμάκια του ΟΟΣΑ πάνω σε πέντε κεντρικούς άξονες, που είναι οι εξής:

1. Επανεκβιομηχάνιση, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα: Ανασύνταξη του δευτερογενούς τομέα και ψηφιακός μετασχηματισμός.

2. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση: Ενίσχυση της ικανότητας της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

3. Αντιμετώπιση Δημογραφικής Συρρίκνωσης: Προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων.

4. Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση: Μείωση εκπομπών άνθρακα και βιώσιμες λύσεις κινητικότητας.

5. Περιφερειακή Ανθεκτικότητα: Διαχείριση κινδύνων και προστασία υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση.

«Με σχέδιο, στοχοπροσήλωση και σκληρή δουλειά, καταφέραμε να διεκδικούμε σήμερα θέση στην πρώτη γραμμή. Ο ΟΟΣΑ αποτελεί έναν κορυφαίο, στρατηγικό σύμμαχο. Η επιλογή της Περιφέρειάς μας ως Πιλότου μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα με απόλυτη εγκυρότητα, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα για τον πολίτη. Η Δυτική Ελλάδα καταγράφει ήδη εντυπωσιακά δείγματα γραφής, σε επίπεδο έργων και δημιουργίας υποδομών, αλλά και σε επίπεδο ενίσχυσης της καινοτομίας και αύξησης της παραγωγής.

Χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε η 4η Περιφέρεια στην Ελλάδα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και η 4η Περιφέρεια στην Ελλάδα σε πλήθος νεοφυών επιχειρήσεων. Ακόμα, είμαστε η 3η Περιφέρεια στη χώρα σε πλήθος Ενεργειακών Κοινοτήτων, κατέχουμε την 11η θέση στην Ευρώπη σε παραγωγή καινοτομίας, ενώ η οικονομική διαχείριση της Περιφέρειας αποτελεί υπόδειγμα ανάκαμψης, με αύξηση εσόδων που ξεπερνάει το 100% σε σύγκριση με το 2019, αλλά και αύξηση επιχορηγήσεων που φτάνει το 650% από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την ίδια περίοδο.

Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ εγγυάται ότι η μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο θα γίνει με τους πλέον σύγχρονους διεθνείς όρους, θέτοντας στο επίκεντρο την αύξηση των εισοδημάτων και τη δημιουργία περισσοτέρων νέων θέσεων εργασίας» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης με την ευκαιρία έναρξης των εργασιών.