Θεσσαλονίκη: Δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια στους τρεις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίλυρο

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε, χθες, σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Εις βάρος των τριών συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός - τοπογράφος του έργου.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες μέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για την υπόθεση επιβλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.