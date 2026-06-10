Ο ΟΛΠΑ Α.Ε. στα Ποσειδώνια 2026

'Στα Ποσειδώνια 2026, τη σημαντικότερη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση της χώρας, συμμετείχε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών Α.Ε., κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, εκπροσωπώντας τον ΟΛΠΑ Α.Ε. και αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο του Λιμένα Πατρών στο σύγχρονο περιβάλλον των θαλάσσιων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιμενικής ανάπτυξης", ανφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΠΑ και συνεχίζει:

"Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο κ. Αναστασόπουλος είχε σειρά σημαντικών επαφών με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια, την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μελίνα Τραυλού, καθώς και με μέλη της Κυβέρνησης, πρέσβεις, εκπροσώπους διπλωματικών αποστολών και κορυφαία στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι προοπτικές του Λιμένα Πατρών ως κρίσιμης πύλης της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, η ενίσχυση των εμπορευματικών ροών, η περαιτέρω ανάπτυξη των Ro-Ro και Ro-Pax συνδέσεων, καθώς και η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων σε πράσινες, ψηφιακές και σύγχρονες λιμενικές υποδομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αναπτυξιακά έργα και στις στρατηγικές προτεραιότητες του ΟΛΠΑ Α.Ε. μέσα από το Προεδρικό Διάταγμα του Master Plan, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του εμπορικού ρόλου του Νοτίου Λιμένα, η σιδηροδρομική διασύνδεση, η προοπτική ανάπτυξης της κρουαζιέρας, η αξιοποίηση της θέσης της Πάτρας στους νέους θαλάσσιους διαδρόμους και η υλοποίηση της Patradise Yacht Marina, το οποίο αποτελεί εμβληματική παρέμβαση για την αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου και την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Ο κ. Αναστασόπουλος υπογράμμισε ότι ο ΟΛΠΑ Α.Ε. κινείται με σχέδιο, θεσμική σοβαρότητα και επιχειρησιακή συνέπεια, με στόχο τη μετατροπή του Λιμένα Πατρών σε έναν σύγχρονο, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή λιμενικό κόμβο.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Η παρουσία του ΟΛΠΑ Α.Ε. στα Ποσειδώνια 2026 επιβεβαιώνει ότι το Λιμάνι της Πάτρας συμμετέχει ενεργά στον διάλογο για το μέλλον των λιμένων και της ναυτιλίας. Με συγκεκριμένο σχεδιασμό, επενδύσεις και συνεργασίες, εργαζόμαστε ώστε η στρατηγική θέση της Πάτρας να μετατραπεί σε πραγματικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα»".