Σεισμός στη Βόρεια Εύβοια: 26 «κίτρινα» κτίρια, κανένα «κόκκινο» έως σήμερα

Συνολικά 60 αυτοψίες κτιρίων έχουν πραγματοποιηθεί έως και χθες βράδυ από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες από την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αυτές 34 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» (κατάλληλα για χρήση), 26 «κίτρινα» (προσωρινά ακατάλληλα για χρήση), ενώ δεν καταγράφηκε κανένα «κόκκινο» κτίριο.

Αναλυτικά:

* Προκόπι: 42 αυτοψίες (24 πράσινα, 18 κίτρινα)

* Δαφνούσσα: 11 αυτοψίες (6 πράσινα, 5 κίτρινα)

* Σπαθάρι: 7 αυτοψίες (4 πράσινα, 3 κίτρινα)

Οι αυτοψίες των κλιμακίων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Στη Βόρεια Εύβοια επιχειρούν συνολικά έξι κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., εκ των οποίων τέσσερα διμελή και δύο τριμελή. Τα συνεργεία θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των αυτοψιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της δημοτικής αρχής. Η διαδικασία, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «παρουσιάζει ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις, καθώς πρόκειται για οικισμούς που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση μεταξύ τους και στους οποίους εντοπίζονται περιορισμένες βλάβες σε ένα ή δύο κτίρια ανά οικισμό. Με την ενίσχυση των συνεργείων, εκτιμάται ότι οι αυτοψίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας».

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η συγκέντρωση των αιτήσεων των πολιτών για τη χορήγηση της πρώτης οικονομικής ενίσχυσης και των επιδομάτων πρώτων βιοτικών αναγκών. Ο Δήμος προχωρά στον αρχικό έλεγχο και τη σύνταξη των καταλόγων των δικαιούχων, τους οποίους αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Μετά την παραλαβή πλήρων και ορθών στοιχείων, η εκταμίευση των προβλεπόμενων ενισχύσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας, όπως σημειώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι για τα κτίρια που χαρακτηρίζονται «πράσινα» προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 2.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών οικοσκευής και νοικοκυριού. Για τα «κίτρινα» κτίρια η ενίσχυση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ για τα «κόκκινα» σε 6.000 ευρώ. Επιπλέον, χορηγείται επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ στους κατοίκους πληγέντων κτιρίων. Παράλληλα, οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης, λαμβάνοντας επίδομα ενοικίου για διάστημα έως δύο ετών, το οποίο κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι από το 2025 η στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων καλύπτεται πλέον κατά 100% από το Δημόσιο. Για κτίρια που χρήζουν επισκευής, η ενίσχυση μπορεί να φθάσει περίπου τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και την έκταση των ζημιών, ενώ για περιπτώσεις ανακατασκευής μπορεί να ανέλθει έως και τις 150.000 ευρώ.