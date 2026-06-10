Τραμπ: Ο "νταής" της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε, το μεσημέρι της Τετάρτης (10/6), ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή «καθυστερεί υπερβολικά» στη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που ακολούθησε την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχει καν πια — έχουν ηττηθεί εντελώς».

«Αργήσανε πάρα πολύ να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα» πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας το Ιράν ως «νταή της Μέσης Ανατολής» που «είναι νεκρός».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία, δεν υπάρχει καν πια – έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις. Ο «νταής» της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Αργήσανε πάρα πολύ για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!».

Υπενθυμίζεται πως, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά την Τετάρτη μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου τη Δευτέρα (8/6), για την οποία ο Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε επιθέσεις αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε ως «αναλογική αντίδραση».

Σε απάντηση, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε με drones στον 5ο Στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, προειδοποιώντας για «πιο σφοδρή απάντηση» εάν συνεχιστεί αυτό που χαρακτηρίζει αμερικανική «επιθετικότητα». Στη συνέχεια, ανακοίνωσε επιπλέον επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη πλησίαζαν σε συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου, την επαναλειτουργία του Ορμούζ και τη θέσπιση πλαισίου για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, η κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache και τα αντίποινα των ΗΠΑ, τα οποία ξεκίνησαν αργά το βράδυ της Τρίτης και ολοκληρώθηκαν τέσσερις ώρες αργότερα, υπονόμευσαν τις διπλωματικές προσπάθειες.

Μετά από διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη το πρωί της Τετάρτης για να συναντηθούν με τους Ιρανούς, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές, σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση της κατάστασης.