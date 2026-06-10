Τα ΤΑΜΑΤΑ πάνε στον …τόπο του εγκλήματος- Το crime της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου παρουσιάζεται στην Κέρκυρα

Η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της νέας αστυνομικής ιστορίας της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της.

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της μυθιστορήματος «ΤΑΜΑΤΑ» από τις Εκδόσεις Bell, η διευθύντρια σύνταξης του thebest.gr Γιώτα Κοντογεωργοπούλου, tajide;yei στην Κέρκυρα για την παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στο νησί και αναδεικνύει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις σκοτεινές πλευρές του.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στο Βιβλιοπωλείο Πλους (Νικηφόρου Θεοτόκη 91, Κέρκυρα), σε συνδιοργάνωση με τις Εκδόσεις Bell.

Μετά τα ιδιαίτερα επιτυχημένα μυθιστορήματά της «Η μυρωδιά του αχινού» (Ωκεανίδα, 2020) και «Σσαμπάτ» (Bell, 2023), η συγγραφέας επιστρέφει με ένα πολυεπίπεδο crime μυθιστόρημα που ήδη συζητείται ως μία από τις σημαντικότερες ελληνικές αστυνομικές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Στα «ΤΑΜΑΤΑ», η φωτεινή, πασχαλινή Κέρκυρα μεταμορφώνεται σε έναν τόπο σκιών, μυστικών και ενοχών. Ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο σε ένα παλιό κτίριο στο Λιστόν. Ένα παράξενο σημάδι πάνω στο σώμα του οδηγεί σε έναν ξεχασμένο τόπο και σε ιστορίες που κάποιοι θα ήθελαν να μείνουν για πάντα θαμμένες. Ένα κέρινο τάμα, ένα εγκαταλελειμμένο χωριό, ένα αλλόκοτο κορίτσι, ένα πολύνεκρο τροχαίο και το αδιάκοπο βουητό των μελισσών συνθέτουν ένα καθηλωτικό μυστήριο, όπου το παρελθόν επιστρέφει απαιτώντας δικαίωση.

Η συγγραφέας αξιοποιεί με μοναδικό τρόπο τη γεωγραφία, την παράδοση και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Κέρκυρας, δημιουργώντας ένα μυθιστόρημα που συνομιλεί βαθιά με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ο Ανδρέας Τσιλίρας, πολιτιστικός διαχειριστής και εκδότης.

Η Αγγελική Ζούμπου, συγγραφέας.

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Ηρώ Λεχουρίτη, συνθέτης και ερμηνεύτρια.

Η παρουσίαση αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με ένα μυθιστόρημα που τοποθετεί το νησί στο επίκεντρο μιας συναρπαστικής ιστορίας μυστηρίου.