Αίγιο: Σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης Δαλαμάγκα – Παραμένει υπό κράτηση

Για το πρωί της Πέμπτης έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, μετά την αναβολή που δόθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο 56χρονος Δαλαμάγκας, η σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του. Σε βάρος του 56χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς κατά τον έλεγχο των Αρχών εντοπίστηκε στην κατοχή του βαλλίστρα. Η σύντροφός του και ο πατέρας του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Οι αυστραλιανές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να δικαστεί για την ανθρωποκτονία ομογενούς, υπόθεση που φέρεται να τελέστηκε το 1999.

Η τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης αναμένεται να ληφθεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, το οποίο θα κρίνει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παράδοσή του στις αυστραλιανές αρχές.