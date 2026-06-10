Αίγιο: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Το δικαστήριο προσδιόρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης για το πρωί της Πέμπτης.
Αναβλήθηκε η σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, έπειτα από αίτημα που έγινε δεκτό λόγω της αποχής των δικηγόρων.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι ο 56χρονος Δαλαμάγκας, η σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του. Σε βάρος του 56χρονου έχει ασκηθεί δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε βαλλίστρα, ενώ οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.
Το δικαστήριο προσδιόρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης για το πρωί της Πέμπτης. Μέχρι τότε, οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου.
Την ίδια στιγμή, εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος έκδοσης του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για τη δολοφονία ομογενούς το 1999. Η τελική απόφαση για το αίτημα θα ληφθεί από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.
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