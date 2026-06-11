Ορεινή Ναυπακτία: Ζαρκάδινα με το μικρό της καθρεπτίζονται στα νερά μιας πηγής

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Ένα μοναδικό βίντεο από την Ορεινή Ναυπακτία, όπου μια ζαρκαδίνα με το μικρό της, καθρεπτίζονται στα νερά μιας πηγής προτού ξεδιψάσουν.
Το μικρό μένει μαζί με την μάνα αρκετό καιρό ώστε να μάθει τα μυστικά της επιβίωσης και ύστερα κάποια στιγμή χωρίζουν οι δρόμοι τους.
Σε αυτό το διάστημα αρκετά δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν για διάφορους λόγους (θηρευτές, ατυχήματα κ.τ.λπ).
Δείτε το βίντεο:
Το βίντεο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αγρινιώτης εθελοντής, Νίκος Πατερέκας. «Μια πολύ όμορφη εικόνα που δεν βλέπεις συχνά στις κάμερες της ομάδας μας», ανέφερε στην ανάρτησή του.
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