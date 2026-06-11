Ορεινή Ναυπακτία: Ζαρκάδινα με το μικρό της καθρεπτίζονται στα νερά μιας πηγής

Ένα μοναδικό βίντεο από την Ορεινή Ναυπακτία, όπου μια ζαρκαδίνα με το μικρό της, καθρεπτίζονται στα νερά μιας πηγής προτού ξεδιψάσουν.

Το μικρό μένει μαζί με την μάνα αρκετό καιρό ώστε να μάθει τα μυστικά της επιβίωσης και ύστερα κάποια στιγμή χωρίζουν οι δρόμοι τους.

Σε αυτό το διάστημα αρκετά δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν για διάφορους λόγους (θηρευτές, ατυχήματα κ.τ.λπ).

Δείτε το βίντεο: