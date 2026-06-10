Λος Αντζελες: Πολύ ρομαντική η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του Toy Story 5

Η διάσημη τραγουδοποιός εμφανίστηκε απρόσμενα και εντυπωσίασε με παραμυθένιο mini dress Erdem
H πλουσιότερη γυναίκα μουσικός όλων των εποχών και φαινόμενο δημοτικότητας, έδωσε απροσδόκητα το παρών στην πρεμιέρα του Toy Story 5.
Λίγες μέρες πριν το γάμο της η 36χρονη Τέιλορ Σουίφτ, θέλησε να γιορτάσει με τους αγαπημένους της cartoon χαρακτήρες και τους ηθοποιούς που τους δανείζουν τις φωνές τους, Τομ Χανκς και Τζον Κιούζακ.
Το bustier φόρεμα που διάλεξε για την προβολή στο Dolby Theatre του Λος Αντζελες είχε την παραμυθένια, λονδρέζικη ετικέτα Erdem.
Eξωμο, με φιόγκους και άνθινα patchwork μοτίβα, συμβόλιζε καταρχήν το ρομαντισμό του παιδικού της εαυτού. Είναι οίκος με μόνιμες νοσταλγικές επιρροές από τη βικτωριανή εποχή. Επιπλέον, με το διαμαντένιο της κολιέ σε σχήμα πετάλου αλόγου θύμισε τις country καλλιτεχνικές της ρίζες.
H πολυβραβευμένη super star από την Πενσυλβάνια, ερμήνευσε μάλιστα στο φινάλε της avant premiere του τραγούδι που έγραψε για την ταινία. Με τίτλο «I Knew It, I Knew You» ήδη ακούγεται πολύ στις HΠΑ. «Από όταν ήμουν 5 ετών έβλεπα Toy Story και ονειρευόμουν κάποτε να συνθέσω για τους ήρωες που λάτρευα» έχει δηλώσει.
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