Λος Αντζελες: Πολύ ρομαντική η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του Toy Story 5

H πλουσιότερη γυναίκα μουσικός όλων των εποχών και φαινόμενο δημοτικότητας, έδωσε απροσδόκητα το παρών στην πρεμιέρα του Toy Story 5.

Λίγες μέρες πριν το γάμο της η 36χρονη Τέιλορ Σουίφτ, θέλησε να γιορτάσει με τους αγαπημένους της cartoon χαρακτήρες και τους ηθοποιούς που τους δανείζουν τις φωνές τους, Τομ Χανκς και Τζον Κιούζακ.

Το bustier φόρεμα που διάλεξε για την προβολή στο Dolby Theatre του Λος Αντζελες είχε την παραμυθένια, λονδρέζικη ετικέτα Erdem.